Το Mullen Five τα βάζει με το Tesla Model Y

Η άγνωστη για πολλούς αμερικάνικη φίρμα Mullen λανσάρει ένα νέο ηλεκτρικό SUV, που αναμένεται να προκαλέσει πονοκέφαλο στην Tesla.







,

.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο περιθώριο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Λος Άντζελες, η Mullen Technologies με έδρα την Καλιφόρνια παρουσίασε το Five, ένα νέο κόμπακτ διαστάσεων αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο crossover, με αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά.Όπως για την μπαταρία με ενεργειακή χωρητικότητα 95,0 kWh που μπορεί να προσφέρει έως και 525 χλμ. αυτονομίαςενώ για να φορτίσει, όπως ανακοινώνει ο κατασκευαστής αρκούν μόλις 21 λεπτά, για ποσοστό 0-80%. Το μοντέλο ξεχωρίζει και για τις επιδόσεις του, μιας και για την ολοκλήρωση του 0-100 χλμ./ώρα αρκούν μόλις 3,2 δλ., με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 250 χλμ./ώρα.Αργότερα θα παρουσιαστεί και μία ακόμα πιο ισχυρή έκδοση, η Five RS που θα επιταχύνει για τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 1,9 δλ., πετώντας στο γάντι στις ισχυρότερες εκδοχές των Tesla Model Y και Model X.Το Mullen Five θα προσφέρεται σε 6 χρωματικές επιλογές και σε πληθώρα επιλογών διαμόρφωσης για τις εξατομικευμένες ανάγκες. Ακόμα, θα ενσωματώνει υπερσύγχρονες τεχνολογίες, αλλά και συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3, επιτρέποντας στο όχημα να κινείται μόνο του σε αυτοκινητόδρομους, υπό την επιτήρηση φυσικά του οδηγού.Στον εξοπλισμό, επίσης, περιλαμβάνονται και πολλές άλλες καινοτόμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων του active noise cancellation (ενεργή ακύρωση θορύβου), αναγνώριση προσώπου και sentry mode (σύστημα ασφάλειας και παρακολούθησης).Εντός της καμπίνας υπάρχουν κομψές ξύλινες επιφάνειες, αλλά και τελευταίας γενιάς ψηφιακές τεχνολογίες (σύστημα πολυμέσων και πίνακας οργάνων), με τους πίσω επιβάτες να έχουν τη δική τους οθόνη τύπου τάμπλετ.Η τιμή εκκίνησης του μοντέλου στις ΗΠΑ θα είναι 55.000 δολάρια (ή 49.000 ευρώ), με την έναρξη παραγωγής να είναι προγραμματισμένη για το 2023, στην μονάδα συναρμολόγησης της Tunica στην πολιτεία του Tennesee