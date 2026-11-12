Η Βασιλική Μιλλούση στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της: Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, έγραψε
Η Βασιλική Μιλλούση στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της: Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, έγραψε
Η αθλήτρια μοιράστηκε με ένα βίντεο όλη τη διαδικασία του στολισμού
Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπήκε η Βασιλική Μιλλούση, στολίζοντας το δέντρο στο σπίτι της μέσα σε τρεις ημέρες, όπως σχολίασε με χιούμορ.
Η αθλήτρια δημοσίευσε ένα βίντεο την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τη διαδικασία από το στήσιμο του δέντρου, που ξεκίνησε την Κυριακή, μέχρι τον στολισμό με τις μπάλες και λαμπάκια που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη.
Στο τέλος του βίντεο που μοιράστηκε η Βασιλική Μιλλούση με τους διαδικτυακούς της φίλους πόζαρε μπροστά από το δέντρο χαμογελαστή, σημειώνοντας πάνω σε αυτό: «Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, αλλά άξιζε», ενώ συνόδευσε τη δημοσίευση με το κομμάτι «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.
Η αθλήτρια δημοσίευσε ένα βίντεο την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τη διαδικασία από το στήσιμο του δέντρου, που ξεκίνησε την Κυριακή, μέχρι τον στολισμό με τις μπάλες και λαμπάκια που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη.
Στο τέλος του βίντεο που μοιράστηκε η Βασιλική Μιλλούση με τους διαδικτυακούς της φίλους πόζαρε μπροστά από το δέντρο χαμογελαστή, σημειώνοντας πάνω σε αυτό: «Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, αλλά άξιζε», ενώ συνόδευσε τη δημοσίευση με το κομμάτι «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε Instagram story που έκανε στη συνέχεια, δημοσίευσε μία εικόνα της μίας από τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τον Λευτέρη Πετρούνια, φωτογραφίζοντας την καθισμένη στο πάτωμα με φόντο το φωτισμένο δέντρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα