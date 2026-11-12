Η Βασιλική Μιλλούση στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της: Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, έγραψε
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Βασιλική Μιλλούση Δέντρο Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η Βασιλική Μιλλούση στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της: Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, έγραψε

Η αθλήτρια μοιράστηκε με ένα βίντεο όλη τη διαδικασία του στολισμού

Η Βασιλική Μιλλούση στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της: Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπήκε η Βασιλική Μιλλούση, στολίζοντας το δέντρο στο σπίτι της μέσα σε τρεις ημέρες, όπως σχολίασε με χιούμορ.

Η αθλήτρια δημοσίευσε ένα βίντεο την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τη διαδικασία από το στήσιμο του δέντρου, που ξεκίνησε την Κυριακή, μέχρι τον στολισμό με τις μπάλες και λαμπάκια που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη. 

Στο τέλος του βίντεο που μοιράστηκε η Βασιλική Μιλλούση με τους διαδικτυακούς της φίλους πόζαρε μπροστά από το δέντρο χαμογελαστή, σημειώνοντας πάνω σε αυτό: «Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, αλλά άξιζε», ενώ συνόδευσε τη δημοσίευση με το κομμάτι «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.

Δείτε το βίντεο


Σε Instagram story που έκανε στη συνέχεια, δημοσίευσε μία εικόνα της μίας από τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τον Λευτέρη Πετρούνια, φωτογραφίζοντας την καθισμένη στο πάτωμα με φόντο το φωτισμένο δέντρο.

Η Βασιλική Μιλλούση στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της: Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

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