Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ στη Μόσχα μετά το Άμπου Ντάμπι: Το «παράθυρο ευκαιρίας» που βλέπει ο Ζελένσκι

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στη Μόσχα και στη συνέχεια θα μεταβούν στο Δουβλίνο – Ελπίδες για εκεχειρία πριν από το 2027, αλλά και μεγάλες διαφωνίες





Τους δύο Αμερικανούς υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας ο ειδικός εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ. Η αυτοκινητοπομπή τους αναχώρησε από το αεροδρόμιο στις 07:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ρωσική τηλεόραση.







«Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι Αμερικανοί πήγαν να δουν τον Πούτιν με συγκεκριμένα στοιχεία. Θα ήθελα πολύ να επιστρέψουν στο Δουβλίνο με συγκεκριμένα στοιχεία», πρόσθεσε. Δήλωσε επιφυλακτικός, αλλά τόνισε ότι «ελπίζει».







Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε «την αλλαγή στάσης» από την πλευρά των ΗΠΑ αναφορικά με τη συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες, δηλώνοντας ότι «η αμερικανική πλευρά αντιμετωπίζει (το θέμα) με πιο θετικό τρόπο, πιο θερμό».



Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εκτίμησε ότι



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Αν και έχουν προκύψει ελάχιστα απτά αποτελέσματα από αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην εξεύρεση διεξόδου από έναν πόλεμο που διαρκεί περισσότερα από τέσσερα χρόνια, Ρωσία και Ουκρανία έκαναν λόγο για πρόοδο και δήλωσαν ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν.



Μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση μετά τις διαπραγματεύσεις ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, ο εθνικιστής ιστορικός Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, εκτίμησε ότι «βασικός στόχος» των συνομιλιών ήταν η δημιουργία ενός «συστήματος ασφαλείας» στην Ευρώπη, μια νέα «Γιάλτα και Πότσνταμ», μια αναφορά στις διασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν το 1945 μεταξύ της ΕΣΣΔ και των δυτικών δυνάμεων για το μοίρασμα της Ευρώπης σε σφαίρες επιρροής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.



Συνεχίζοντας τη δυναμική των τελευταίων ημερών, ο Κούσνερ ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και ο Γουίτκοφ θα συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα προκειμένου να «αξιολογήσουν όσα συζητήθηκαν» στο Άμπου Ντάμπι και να «επιχειρήσουν να σημειώσουν πρόοδο», ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση του Ζελένσκι στο Δουβλίνο.



Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ έφτασαν σήμερα το πρωί στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ αργότερα πρόκειται να μεταβούν στο Δουβλίνο για να δουν τον Ουκρανό ομόλογό του, μετά τις ρωσοουκρανικές συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Αμπού Ντάμπι υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.Τους δύο Αμερικανούς υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας ο ειδικός εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, ο. Η αυτοκινητοπομπή τους αναχώρησε από το αεροδρόμιο στις 07:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ρωσική τηλεόραση.Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά την άφιξή του στο Δουβλίνο ότι μπορεί να δει «ένα παράθυρο ευκαιρίας» προκειμένου οι αντιμαχόμενες πλευρές να συμφωνήσουν σε εκεχειρία πριν το 2027.«Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι Αμερικανοί πήγαν να δουν τον Πούτιν με συγκεκριμένα στοιχεία. Θα ήθελα πολύ να επιστρέψουν στο Δουβλίνο με συγκεκριμένα στοιχεία», πρόσθεσε. Δήλωσε επιφυλακτικός, αλλά τόνισε ότι «ελπίζει».Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε «την αλλαγή στάσης» από την πλευρά των ΗΠΑ αναφορικά με τη συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες, δηλώνοντας ότι «η αμερικανική πλευρά αντιμετωπίζει (το θέμα) με πιο θετικό τρόπο, πιο θερμό».Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟεκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στο Αμπού Ντάμπι απέδειξαν ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ευρώπη είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες και ενωμένες».Στη διάρκεια των διήμερων άμεσων συνομιλιών – των πρώτων εδώ και περισσότερους από οκτώ μήνες—οι δύο εμπόλεμες χώρες συμφώνησαν σε νέα, μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων, αν και διαφώνησαν αναφορικά με τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις.Αν και έχουν προκύψει ελάχιστα απτά αποτελέσματα από αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην εξεύρεση διεξόδου από έναν πόλεμο που διαρκεί περισσότερα από τέσσερα χρόνια, Ρωσία και Ουκρανία έκαναν λόγο για πρόοδο και δήλωσαν ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν.Μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση μετά τις διαπραγματεύσεις ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, ο εθνικιστής ιστορικόςεκτίμησε ότι «βασικός στόχος» των συνομιλιών ήταν η δημιουργία ενός «συστήματος ασφαλείας» στην Ευρώπη, μια νέα «Γιάλτα και Πότσνταμ», μια αναφορά στις διασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν το 1945 μεταξύ της ΕΣΣΔ και των δυτικών δυνάμεων για το μοίρασμα της Ευρώπης σε σφαίρες επιρροής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.Συνεχίζοντας τη δυναμική των τελευταίων ημερών, ο Κούσνερ ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και ο Γουίτκοφ θα συναντηθούν με τονστη Μόσχα προκειμένου να «αξιολογήσουν όσα συζητήθηκαν» στο Άμπου Ντάμπι και να «επιχειρήσουν να σημειώσουν πρόοδο», ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση του Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Από ρωσικής πλευράς, ο Μεντίνσκι δήλωσε ότι ο «διάλογος» θα συνεχιστεί, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Μόσχα θα υπογράψει συμφωνία μόνο με τους δικούς της «όρους» και ότι δεν βλέπει καμία «πιθανότητα» για οποιαδήποτε «ανταλλαγή» εδαφών.



Η θέση των Ευρωπαίων;

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ επεσήμανε ότι παραμένουν «σημαντικές διαφορές».



Η Ουάσιγκτον και το Κίεβο εκτιμούν ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει κάποια στιγμή να διευρυνθούν ώστε να συμπεριλάβουν τους Ευρωπαίους, οι οποίοι υποστηρίζουν την Ουκρανία.



Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την Τετάρτη τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι αυτό δεν ήταν «απλό». Την προηγουμένη είχε ζητήσει από την Ευρώπη να ορίσει μέσα στον Νοέμβριο έναν εκπρόσωπο για τις συνομιλίες.



Όμως η Ρωσία επιδιώκει να κρατήσει την Ευρώπη μακριά από τις συνομιλίες και δεν φαίνεται να έχει αλλάξει γνώμη.



Ο Μεντίνσκι απέκλεισε την ιδέα της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και των Ευρωπαίων, λέγοντας ότι «δεν κατανοώ ακριβώς τον ρόλο τους». «Δεν έχουμε λάβει καμία πρωτοβουλία για την ειρήνη ή συγκεκριμένες προτάσεις από ευρωπαϊκές χώρες», πρόσθεσε.



Ανταλλαγή αιχμαλώτων

Σε ό,τι αφορά τα απτά αποτελέσματα των συνομιλιών, η Ουάσινγκτον, το Κίεβο και η Μόσχα ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύντομα μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.



Ο Κούσνερ δήλωσε ότι πρόκειται για τη «μεγαλύτερη ανθρωπιστική απελευθέρωση κρατουμένων» από το ξέσπασμα του πολέμου, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των κρατουμένων που θα ανταλλαγούν θα «οριστικοποιηθεί» σήμερα.



Την Τρίτη ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήθελε να δει «μια ανταλλαγή 1.000 (αιχμαλώτων) με 1.000, ή ακόμα και 1.500 με 1.500».



Η ανταλλαγή κρατουμένων και σορών πεσόντων στρατιωτών αποτελεί έναν από τους λίγους τομείς τακτικής συνεργασίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.