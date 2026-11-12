Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Ο Μάρκους Σμαρτ των Ρόκετς έριξε γροθιά στον Τσαρλς Μπάσεϊ των Γουόριορς και αποβλήθηκε, δείτε βίντεο
Ο Μάρκους Σμαρτ των Ρόκετς έριξε γροθιά στον Τσαρλς Μπάσεϊ των Γουόριορς και αποβλήθηκε, δείτε βίντεο
Αναμένεται η ανακοίνωση για την επιπλέον τιμωρία του Μάρκου Σμαρτ
Χαμός τα ξημερώματα της Πέμπτης στο ματς των Χιούστον Ρόκετς με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο ΝΒΑ με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Μάρκους Σμαρτ από τις «ρουκέτες» και θύμα του τον Τσαρλς Μπάσεϊ από το Γκόλντεν Στέιτ.
Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ απέμεναν 21 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περιόδους μετά από τρίποντο που πέτυχε ο γκαρντ των Ρόκετς, Άμεν Τόμσον.
Σμαρτ και Μπάσεϊ ήρθαν στα χέρια στη γραμμή του τριπόντου με τον πρώτο να γρονθοκοπεί τον αντίπαλό του, με τους ψυχραιμότερους να κρατούν και να απομακρύνουν τον παίχτη των Ρόκετς.
Μετά την κίνησή του αυτή ο Σμαρτ αποβλήθηκε και μένει να δούμε ποια θα είναι η επιπλέον τιμωρία του γιατί δύσκολα θα τη γλιτώσει.
Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ απέμεναν 21 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περιόδους μετά από τρίποντο που πέτυχε ο γκαρντ των Ρόκετς, Άμεν Τόμσον.
MARCUS SMART EJECTED AFTER THROWING A PUNCH AT CHARLES BASSEY 😳🚨 pic.twitter.com/PR4n8TInFk— Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2026
Σμαρτ και Μπάσεϊ ήρθαν στα χέρια στη γραμμή του τριπόντου με τον πρώτο να γρονθοκοπεί τον αντίπαλό του, με τους ψυχραιμότερους να κρατούν και να απομακρύνουν τον παίχτη των Ρόκετς.
Another angle of Marcus Smart throwing a punch at Charles Bassey 😳 pic.twitter.com/7k91qcgD3m https://t.co/xK73gAY5D1— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 12, 2026
Μετά την κίνησή του αυτή ο Σμαρτ αποβλήθηκε και μένει να δούμε ποια θα είναι η επιπλέον τιμωρία του γιατί δύσκολα θα τη γλιτώσει.
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