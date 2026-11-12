Ο Μάρκους Σμαρτ των Ρόκετς έριξε γροθιά στον Τσαρλς Μπάσεϊ των Γουόριορς και αποβλήθηκε, δείτε βίντεο
SPORTS
Χιούστον Ρόκετς Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

Ο Μάρκους Σμαρτ των Ρόκετς έριξε γροθιά στον Τσαρλς Μπάσεϊ των Γουόριορς και αποβλήθηκε, δείτε βίντεο

Αναμένεται η ανακοίνωση για την επιπλέον τιμωρία του Μάρκου Σμαρτ

Ο Μάρκους Σμαρτ των Ρόκετς έριξε γροθιά στον Τσαρλς Μπάσεϊ των Γουόριορς και αποβλήθηκε, δείτε βίντεο
Χαμός τα ξημερώματα της Πέμπτης στο ματς των Χιούστον Ρόκετς με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο ΝΒΑ με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Μάρκους Σμαρτ από τις «ρουκέτες» και θύμα του τον Τσαρλς Μπάσεϊ από το Γκόλντεν Στέιτ.

Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ απέμεναν 21 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περιόδους μετά από τρίποντο που πέτυχε ο γκαρντ των Ρόκετς, Άμεν Τόμσον.



Σμαρτ και Μπάσεϊ ήρθαν στα χέρια στη γραμμή του τριπόντου με τον πρώτο να γρονθοκοπεί τον αντίπαλό του, με τους ψυχραιμότερους να κρατούν και να απομακρύνουν τον παίχτη των Ρόκετς.



Μετά την κίνησή του αυτή ο Σμαρτ αποβλήθηκε και μένει να δούμε ποια θα είναι η επιπλέον τιμωρία του γιατί δύσκολα θα τη γλιτώσει.

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