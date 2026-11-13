Όλα στον φούρνο, από το πρωινό μέχρι το βραδινό: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Ο φούρνος είναι ίσως ο πιο πρακτικός σύμμαχος στην κουζίνα, ειδικά όταν θέλουμε να ετοιμάσουμε νόστιμα γεύματα χωρίς να περάσουμε πολλή ώρα πάνω από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια.