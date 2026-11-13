Όλα στον φούρνο, από το πρωινό μέχρι το βραδινό: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Όλα στον φούρνο, από το πρωινό μέχρι το βραδινό: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Ο φούρνος είναι ίσως ο πιο πρακτικός σύμμαχος στην κουζίνα, ειδικά όταν θέλουμε να ετοιμάσουμε νόστιμα γεύματα χωρίς να περάσουμε πολλή ώρα πάνω από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια.
Είτε αναζητάμε ιδέες για ένα εύκολο καθημερινό γεύμα είτε θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι ξεχωριστό για το οικογενειακό τραπέζι του Σαββατοκύριακου, οι επιλογές είναι πραγματικά πολλές.
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