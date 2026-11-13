Όλα στον φούρνο, από το πρωινό μέχρι το βραδινό: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA
Lidl Lidl Weekend

Όλα στον φούρνο, από το πρωινό μέχρι το βραδινό: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Ο φούρνος είναι ίσως ο πιο πρακτικός σύμμαχος στην κουζίνα, ειδικά όταν θέλουμε να ετοιμάσουμε νόστιμα γεύματα χωρίς να περάσουμε πολλή ώρα πάνω από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια.

Όλα στον φούρνο, από το πρωινό μέχρι το βραδινό: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Είτε αναζητάμε ιδέες για ένα εύκολο καθημερινό γεύμα είτε θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι ξεχωριστό για το οικογενειακό τραπέζι του Σαββατοκύριακου, οι επιλογές είναι πραγματικά πολλές.

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