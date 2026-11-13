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Ο Ποτσετίνο ανέλαβε και επίσημα την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Ποτσετίνο ανέλαβε και επίσημα την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ανακοινώθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και από τις 18 Νοεμβρίου πιάνει δουλειά
Από το βράδυ της Πέμπτης είχε διαρρεύσει ότι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα είναι ο επόμενος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πλέον είναι και επίσημο πως ο 54χρονος προπονητής είναι ο αντικαταστάτης του Μάικλ Κάρικ που αποτελεί ήδη παρελθόν για το κλαμπ.
Ο Ποτσετίνο καθοδήγησε τις ΗΠΑ στο πρόσφατο Μουντιάλ του 2026 και η Γιουνάιτεντ πλήρωσε τη ρήτρα των 9 εκατ. ευρώ για να τον αποδεσμεύσει και να τον κάνει δικό της.
Ο Αργεντινός προπονητής έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο έργο να ανέβει, αφού αναλαμβάνει τη Γιουνάιτεντ στη χειρότερη φάση της ιστορίας, καθώς βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Έχει καθίσει στον πάγκο της Σαουθάμπτον, της Τότεναμ, της Εσπανιόλ και της Παρί Σεν Ζερμέν και τα καθήκοντα του θα τα αναλάβει στις 18 Νοεμβρίου.
Ο Ποτσετίνο καθοδήγησε τις ΗΠΑ στο πρόσφατο Μουντιάλ του 2026 και η Γιουνάιτεντ πλήρωσε τη ρήτρα των 9 εκατ. ευρώ για να τον αποδεσμεύσει και να τον κάνει δικό της.
Ο Αργεντινός προπονητής έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο έργο να ανέβει, αφού αναλαμβάνει τη Γιουνάιτεντ στη χειρότερη φάση της ιστορίας, καθώς βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Έχει καθίσει στον πάγκο της Σαουθάμπτον, της Τότεναμ, της Εσπανιόλ και της Παρί Σεν Ζερμέν και τα καθήκοντα του θα τα αναλάβει στις 18 Νοεμβρίου.
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