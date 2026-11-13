Πώς η περιπέτειά με το ρακούν που μέθυσε σε κάβα στις ΗΠΑ και έγινε viral απέφερε 290.000 δολάρια σε καταφύγιο ζώων



Τι απέγινε το διάσημο ρακούν

Το ποσό είναι εντυπωσιακό, καθώς οι συνηθισμένες ετήσιες δωρεές προς την υπηρεσία δεν ξεπερνούσαν τα 20.000 δολάρια.«Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι ένα ρακούν θα έκανε κάτι τέτοιο για εμάς», δήλωσε στην Washington Post ο Τζέφρι Πάρκερ, επικεφαλής της υπηρεσίας προστασίας ζώων της κομητείας.Τα έσοδα της εκστρατείας αξιοποιούνται για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της υπηρεσίας. Μεταξύ άλλων, χρηματοδοτείται η προμήθεια καμερών σώματος για τους οκτώ υπαλλήλους προστασίας ζώων, ώστε να μπορούν να καταγράφουν περιστατικά κακοποίησης και να συγκεντρώνουν αποδεικτικό υλικό κατά τη διάρκεια των ερευνών τους.Η σχετική αγορά εγκρίθηκε ομόφωνα από τις τοπικές Αρχές στις 28 Οκτωβρίου, ενώ οι κάμερες αναμένεται να χρησιμοποιούνται από τον Ιανουάριο.Παράλληλα, μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για νέους χώρους φιλοξενίας, παιχνίδια για τα ζώα και εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφών με ελεγχόμενη θερμοκρασία.Περίπου 140.000 δολάρια παραμένουν διαθέσιμα, με την υπηρεσία να εξετάζει τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την επείγουσα περίθαλψη τραυματισμένων ζώων.Η τύχη του ρακούν μετά την επιστροφή του στη φύση παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχει εντοπιστεί ξανά. Σύμφωνα με τον Τζέφρι Πάρκερ, δεν έχουν καταγραφεί νέες εισβολές ρακούν σε καταστήματα αλκοολούχων ποτών της περιοχής.Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι το ζώο συνεχίζει να ζει ελεύθερο και, όπως ανέφερε χαριτολογώντας, «νηφάλιο».Η απρόσμενη επιτυχία της εκστρατείας οδήγησε το καταφύγιο στη δημιουργία νέων επετειακών προϊόντων, αποδεικνύοντας ότι μια ασυνήθιστη περιπέτεια μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την προστασία των ζώων.