Απάτες με λεία άνω των 50.000 ευρώ στην Πάτρα: Ξεγέλασαν δύο ηλικιωμένες παριστάνοντας τον λογιστή και τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Απάτη

Απάτες με λεία άνω των 50.000 ευρώ στην Πάτρα: Ξεγέλασαν δύο ηλικιωμένες παριστάνοντας τον λογιστή και τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Η συνολική αξία των χρημάτων και των πολύτιμων αντικειμένων που αφαιρέθηκαν και στις δύο περιπτώσεις εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 50.000 ευρώ

Απάτες με λεία άνω των 50.000 ευρώ στην Πάτρα: Ξεγέλασαν δύο ηλικιωμένες παριστάνοντας τον λογιστή και τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
Δύο νέες απάτες, με θύματα ηλικιωμένες γυναίκες, καταγράφηκαν χθες στην Πάτρα.

Στην πρώτη περίπτωση, ο δράστης εμφανίστηκε ως δήθεν λογιστής, καταφέρνοντας να πείσει ηλικιωμένη γυναίκα

Στη δεύτερη, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ, προσεγγίζοντας επίσης ηλικιωμένη και καταφέρνοντας να την εξαπατήσουν.

Η συνολική αξία των χρημάτων και των πολύτιμων αντικειμένων που αφαιρέθηκαν και στις δύο περιπτώσεις εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το tempo24.news, τα παραπάνω περιστατικά προστίθενται στις δεκάδες υποθέσεις εξαπάτησης που ερευνά η Αστυνομία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

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