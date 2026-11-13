Lidl House Athens: Ποιον κιμά διαλέγουμε, γιατί βγάζει νερά και πώς ροδίζει σωστά
CANTINA
κιμάς επιλογή κιμά

Lidl House Athens: Ποιον κιμά διαλέγουμε, γιατί βγάζει νερά και πώς ροδίζει σωστά

Ο κιμάς είναι από εκείνα τα υλικά που δύσκολα λείπουν από την κουζίνα.

Lidl House Athens: Ποιον κιμά διαλέγουμε, γιατί βγάζει νερά και πώς ροδίζει σωστά
Γίνεται κεφτεδάκια, μπιφτέκια, μακαρόνια με κιμά, παστίτσιο, μουσακάς, γεμιστά, αλλά και δεκάδες ακόμη καθημερινά φαγητά. Κι ενώ μοιάζει εύκολος στην προετοιμασία του, πολλές φορές μάς φέρνει αντιμέτωπους με το ίδιο πρόβλημα. Αντί να ροδίσει όμορφα στο τηγάνι ή στην κατσαρόλα, βγάζει υγρά, βράζει και καταλήγει να έχει μια άνοστη, σχεδόν νερουλή υφή.

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