Βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι με νεοναζιστικά σύμβολα, ζωγράφισαν κέλτικους σταυρούς με κόκκινο σπρέι
ΕΛΛΑΔΑ
Παύλος Φύσσας Κερατσίνι

Βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι με νεοναζιστικά σύμβολα, ζωγράφισαν κέλτικους σταυρούς με κόκκινο σπρέι

Οι δράστες σχεδίασαν νεοναζιστικά σύμβολα στο σημείο της δολοφονίας του – Το μνημείο καθαρίστηκε, αλλά παρέμειναν σημάδια

Βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι με νεοναζιστικά σύμβολα, ζωγράφισαν κέλτικους σταυρούς με κόκκινο σπρέι
12 ΣΧΟΛΙΑ
Στόχος βανδαλισμού έγινε το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, όπου άγνωστοι ζωγράφισαν με κόκκινο σπρέι τρεις κέλτικους σταυρούς, σύμβολα που χρησιμοποιούνται και από νεοναζιστικές οργανώσεις. Ενώ ένας από τους σταυρούς σχεδιάστηκε πάνω στο ανάγλυφο του δολοφονημένου μουσικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11), στο μνημείο που βρίσκεται στην οδό Παύλου Φύσσα, πρώην Παναγή Τσαλδάρη, στο σημείο όπου ο 34χρονος μουσικός δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013.

Τον βανδαλισμό γνωστοποίησε ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας», δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του μνημείου, συνοδευόμενη από τον στίχο «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ», από τραγούδι του Παύλου Φύσσα.


Δείτε φωτογραφίες από το σημείο





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Βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι με νεοναζιστικά σύμβολα, ζωγράφισαν κέλτικους σταυρούς με κόκκινο σπρέι
Βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι με νεοναζιστικά σύμβολα, ζωγράφισαν κέλτικους σταυρούς με κόκκινο σπρέι
Βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι με νεοναζιστικά σύμβολα, ζωγράφισαν κέλτικους σταυρούς με κόκκινο σπρέι
Βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι με νεοναζιστικά σύμβολα, ζωγράφισαν κέλτικους σταυρούς με κόκκινο σπρέι
12 ΣΧΟΛΙΑ

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