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Όλη η Πορτογαλία με το «7» στην πλάτη για να τιμήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο
Όλη η Πορτογαλία με το «7» στην πλάτη για να τιμήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο
Στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με τη Δανία θα τιμηθεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο και όλοι οι παίκτες θα βγουν στο γήπεδο με το «7» στην πλάτη
Πριν λίγες ημέρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και έβαλε τέλος έτσι σε μία διαδρομή 23 ετών κατά τη διάρκεια της οποίας έγραψε ιστορία με το εθνόσημο στο στήθος.
Η Πορτογαλία το Σάββατο (14/11) θα αντιμετωπίσει τη Δανία στη Μπράγκα για την 5η αγωνιστική του Nations League και άπαντες θα τιμήσουν τον άλλοτε αρχηγό τους με έναν ξεχωριστό τρόπο.
Συγκεκριμένα όλοι οι ποδοσφαιριστές θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας φανέλα με το «7» στην πλάτη, τον αριθμό που φορούσε πάντα ο Κριστιάνο και με τον οποίο συνδέθηκε όλα αυτά τα χρόνια που φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος.
Όπως αναφέρουν τα πορτογαλικά Μέσα τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία πήραν από κοινού οι αρχηγοί της ομάδας, το τεχνικό επιτελείο και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα. Πρόκειται για μία συμβολική κίνηση με την οποία θα τιμήσουν τον Ρονάλντο που επί σειρά ετών αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εθνική ομάδα.
Το γήπεδο για το παιχνίδι με τη Δανία αναμένεται να είναι κατάμεστο και είναι ενδεικτικό πως αντιμετωπίζει το ματς και ο κόσμος της Πορτογαλίας. Είναι ένα ματς ιστορικής σημασίας, αφού θα τιμηθεί ένας θρύλος του πορτογαλικού ποδοσφαίρου όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Η Πορτογαλία το Σάββατο (14/11) θα αντιμετωπίσει τη Δανία στη Μπράγκα για την 5η αγωνιστική του Nations League και άπαντες θα τιμήσουν τον άλλοτε αρχηγό τους με έναν ξεχωριστό τρόπο.
Συγκεκριμένα όλοι οι ποδοσφαιριστές θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας φανέλα με το «7» στην πλάτη, τον αριθμό που φορούσε πάντα ο Κριστιάνο και με τον οποίο συνδέθηκε όλα αυτά τα χρόνια που φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος.
Όπως αναφέρουν τα πορτογαλικά Μέσα τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία πήραν από κοινού οι αρχηγοί της ομάδας, το τεχνικό επιτελείο και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα. Πρόκειται για μία συμβολική κίνηση με την οποία θα τιμήσουν τον Ρονάλντο που επί σειρά ετών αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εθνική ομάδα.
Το γήπεδο για το παιχνίδι με τη Δανία αναμένεται να είναι κατάμεστο και είναι ενδεικτικό πως αντιμετωπίζει το ματς και ο κόσμος της Πορτογαλίας. Είναι ένα ματς ιστορικής σημασίας, αφού θα τιμηθεί ένας θρύλος του πορτογαλικού ποδοσφαίρου όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
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