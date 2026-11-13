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Εξερράγη αυτοκίνητο στη Μόσχα: Σοβαρά τραυματίας ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Μικόλα Αζάροφ
Βόμβα κάτω από το κάθισμα οδηγού τραυμάτισε σοβαρά τον Ρώσο συγγραφέα Σεργκέι Ζαβορότνι - Χθες, εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη κάτω από το αυτοκίνητο Ρώσου συνταγματάρχη στην Αγία Πετρούπολη
Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τον οδηγό ως τον Σεργκέι Ζαβορότνι, Ρώσο συγγραφέα και πρώην υπάλληλο της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας. Ωστόσο, η ταυτότητα και η κατάσταση της υγείας του δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν άμεσα από ανεξάρτητες πηγές.
❗️ Car explodes in Moscow — former press secretary of ex-Ukrainian PM Azarov seriously wounded— RTRussia (@RT_Russia_) November 13, 2026
Sergey Zavorotny lost an arm and suffered a brain contusion and fractures after a device detonated under his car, a source told RT
He is alive and in moderately severe condition pic.twitter.com/qffGYYo6xp
Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το όχημα τύπου Toyota Fortuner εξερράγη κοντά σε συγκρότημα κατοικιών, λίγο αφότου είχε εξέλθει από αυλή.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα του οδηγού και πυροδοτήθηκε λίγα λεπτά αφότου το όχημα ξεκίνησε να κινείται. Από την ισχύ της έκρηξης, ο οδηγός φέρεται να εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.
Ο Ζαβορότνι επέζησε, αλλά φέρει σοβαρά τραύματα. Το ρωσικό μέσο Shot μετέδωσε ότι υπέστη τραύματα από θραύσματα στον θώρακα και την πλάτη, καθώς και βαριές κακώσεις στα κάτω άκρα, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
CAR EXPLOSION IN MOSCOW— Russian Market (@runews) November 13, 2026
The car blown up in Moscow belongs to the press secretary of former Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov.
A car exploded while driving along Kirovogradskaya Street in Moscow. The blast reportedly hurled the driver onto the roadway.… pic.twitter.com/2lWbxTHzU9
Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άσκησε ποινική δίωξη για την έκρηξη, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον οδηγό στην ανακοίνωσή της.
Ο Ζαβορότνι είχε εργαστεί στο παρελθόν στο ρωσικό κοινοβούλιο, προτού αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του Αζάροφ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ουκρανίας από το 2010 έως το 2014. Έχει επίσης συνυπογράψει ένα βιβλίο για την πτώση του πρώην Ουκρανού προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς και την απώλεια της ρωσικής επιρροής στην Ουκρανία.
A terrorist act has occurred in Moscow. The victim of the explosion is Sergei Borisovich Zavorotny, a specialist in information technology and a former advisor to Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov. He is receiving medical assistance.— Beate Landefeld (@BeateLandefeld) November 13, 2026
The explosive device was attached to the… pic.twitter.com/d4F863icQx
Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά τον θάνατο ενός Ρώσου συνταγματάρχη, το πρωί της Πέμπτης, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη κάτω από το αυτοκίνητό του στην Αγία Πετρούπολη. Η βόμβα ήταν προσαρμοσμένη στο κάτω μέρος του οχήματος και πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως, τη στιγμή που ο αξιωματικός έβγαινε από την αυλή του στη συνοικία Σλαβιάνκα της πόλης.
Σύμφωνα με αναφορές, ο συνταγματάρχης υπηρετούσε στην 6η Στρατιά Αεροπορίας και Αεράμυνας της Ρωσίας.
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