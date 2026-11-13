Βόμβα κάτω από το κάθισμα οδηγού τραυμάτισε σοβαρά τον Ρώσο συγγραφέα Σεργκέι Ζαβορότνι - Χθες, εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη κάτω από το αυτοκίνητο Ρώσου συνταγματάρχη στην Αγία Πετρούπολη

Μικόλα Αζάροφ.



Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τον οδηγό ως τον Σεργκέι Ζαβορότνι, Ρώσο συγγραφέα και πρώην υπάλληλο της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας. Ωστόσο, η ταυτότητα και η κατάσταση της υγείας του δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν άμεσα από ανεξάρτητες πηγές.







Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το όχημα τύπου Toyota Fortuner εξερράγη κοντά σε συγκρότημα κατοικιών, λίγο αφότου είχε εξέλθει από αυλή.







Ο Ζαβορότνι επέζησε, αλλά φέρει σοβαρά τραύματα. Το ρωσικό μέσο Shot μετέδωσε ότι υπέστη τραύματα από θραύσματα στον θώρακα και την πλάτη, καθώς και βαριές κακώσεις στα κάτω άκρα, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.



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Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άσκησε ποινική δίωξη για την έκρηξη, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον οδηγό στην ανακοίνωσή της.



Ο Ζαβορότνι είχε εργαστεί στο παρελθόν στο ρωσικό κοινοβούλιο, προτού αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του Αζάροφ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ουκρανίας από το 2010 έως το 2014. Έχει επίσης συνυπογράψει ένα βιβλίο για την πτώση του πρώην Ουκρανού προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς και την απώλεια της ρωσικής επιρροής στην Ουκρανία.



Νέα βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στα νότια περίχωρα της Μόσχας , καθώς ένα αυτοκίνητο εξερράγη με αποτέλεσμα - σύμφωνα με πληροφορίες - να τραυματιστεί σοβαρά ένας συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας,Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τον οδηγό ως τον, Ρώσο συγγραφέα και πρώην υπάλληλο της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας. Ωστόσο, η ταυτότητα και η κατάσταση της υγείας του δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν άμεσα από ανεξάρτητες πηγές.Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το όχημα τύπουεξερράγη κοντά σε συγκρότημα κατοικιών, λίγο αφότου είχε εξέλθει από αυλή.Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα του οδηγού και πυροδοτήθηκε λίγα λεπτά αφότου το όχημα ξεκίνησε να κινείται. Από την ισχύ της έκρηξης, ο οδηγός φέρεται να εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.Ο Ζαβορότνι επέζησε, αλλά φέρει σοβαρά τραύματα. Το ρωσικό μέσομετέδωσε ότι υπέστη τραύματα από θραύσματα στον θώρακα και την πλάτη, καθώς και βαριές κακώσεις στα κάτω άκρα, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άσκησε ποινική δίωξη για την έκρηξη, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον οδηγό στην ανακοίνωσή της.Ο Ζαβορότνι είχε εργαστεί στο παρελθόν στο ρωσικό κοινοβούλιο, προτού αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του Αζάροφ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ουκρανίας από το 2010 έως το 2014. Έχει επίσης συνυπογράψει ένα βιβλίο για την πτώση του πρώην Ουκρανού προέδρουκαι την απώλεια της ρωσικής επιρροής στην Ουκρανία.





Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά τον θάνατο ενός Ρώσου συνταγματάρχη, το πρωί της Πέμπτης, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη κάτω από το αυτοκίνητό του στην Αγία Πετρούπολη. Η βόμβα ήταν προσαρμοσμένη στο κάτω μέρος του οχήματος και πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως, τη στιγμή που ο αξιωματικός έβγαινε από την αυλή του στη συνοικία Σλαβιάνκα της πόλης.



Σύμφωνα με αναφορές, ο συνταγματάρχης υπηρετούσε στην 6η Στρατιά Αεροπορίας και Αεράμυνας της Ρωσίας.