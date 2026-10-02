Με κοτόπουλο από σαλάτα μέχρι τον φούρνο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA
Lidl Lidl Weekend

Με κοτόπουλο από σαλάτα μέχρι τον φούρνο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Το κοτόπουλο είναι από τα υλικά που αγαπάμε για την ευκολία και την ευελιξία του.

Με κοτόπουλο από σαλάτα μέχρι τον φούρνο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το μαγειρεύουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Στο μενού αυτού του Σαββατοκύριακου το δοκιμάζουμε σε διαφορετικές, νόστιμες εκδοχές.

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