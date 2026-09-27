8 γεύματα με 20 ευρώ στο καλάθι
CANTINA

8 γεύματα με 20 ευρώ στο καλάθι

Ξεκινάμε με ένα συγκεκριμένο budget, γεμίζουμε το καλάθι με 16 προσεκτικά επιλεγμένα υλικά και τα μετατρέπουμε σε 8 διαφορετικά γεύματα για ένα άτομο

8 γεύματα με 20 ευρώ στο καλάθι

Τι μπορείς να μαγειρέψεις με 20 ευρώ; Η πρώτη σκέψη είναι ότι το ποσό αρκεί για λίγα βασικά πράγματα και ακόμη λιγότερα γεύματα. Στο νέο τεύχος του Cantina, που κυκλοφορεί σήμερα με το Πρώτο Θέμα, κάνουμε το αντίθετο: ξεκινάμε με ένα συγκεκριμένο budget, γεμίζουμε το καλάθι με 16 προσεκτικά επιλεγμένα υλικά και τα μετατρέπουμε σε 8 διαφορετικά γεύματα για ένα άτομο.

Η διαδικασία αρχίζει πριν ακόμη μπούμε στην κουζίνα. Γιατί όταν το διαθέσιμο ποσό είναι συγκεκριμένο, κάθε επιλογή στο ράφι μετράει. Χρειαζόμαστε υλικά οικονομικά, αλλά κυρίως ευέλικτα: από εκείνα που μπορούν να εμφανιστούν σήμερα σε ένα πιάτο και αύριο να συνδυαστούν εντελώς διαφορετικά.

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