Το μενού της μπίρας: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA
Lidl Lidl Weekend

Το μενού της μπίρας: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού μια παγωμένη μπίρα με το μεσημεριανό φαγητό ή τα βραδινά μεζεδάκια είναι απολαυστική. 

Το μενού της μπίρας: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Αυτό το Σαββατοκύριακο εμείς θα απολαύσουμε τη μπίρα μας με Πιπεριές κέρατα γεμιστές με κιμά και πλιγούρι, Χοιρινή τηγανιά με μαύρη μπίρα και μανιτάρια, Χοιρινές μπριζόλες στη λαδόκολλα με σάλτσα πετιμεζιού, και Γκιούλμπασι με χαλούμι και φρέσκα μυρωδικά. Bonus Τάρτα με κρέμα λεμόνι, και Σάμαλι!

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