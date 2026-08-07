Το μενού της μπίρας: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Αυτό το Σαββατοκύριακο εμείς θα απολαύσουμε τη μπίρα μας με Πιπεριές κέρατα γεμιστές με κιμά και πλιγούρι, Χοιρινή τηγανιά με μαύρη μπίρα και μανιτάρια, Χοιρινές μπριζόλες στη λαδόκολλα με σάλτσα πετιμεζιού, και Γκιούλμπασι με χαλούμι και φρέσκα μυρωδικά. Bonus Τάρτα με κρέμα λεμόνι, και Σάμαλι!