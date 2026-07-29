Iced dessert coffee: Η viral τάση που μετατρέπει τον παγωμένο καφέ σε γλυκό
Iced dessert coffee: Η viral τάση που μετατρέπει τον παγωμένο καφέ σε γλυκό
Τα τελευταία χρόνια τα social media έχουν μετατρέψει τον καφέ σε έναν μικρό δημιουργικό καμβά, όπου η εμφάνιση είναι σχεδόν εξίσου σημαντική με τη γεύση.
Το iced dessert coffee είναι η νέα viral τάση σε TikTok και Instagram, συνδυάζοντας παγωμένο καφέ, σοκολάτα, παγωτό και πλούσια γεύση.
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