Iced dessert coffee: Η viral τάση που μετατρέπει τον παγωμένο καφέ σε γλυκό
CANTINA
Καφές Iced dessert coffee

Iced dessert coffee: Η viral τάση που μετατρέπει τον παγωμένο καφέ σε γλυκό

Τα τελευταία χρόνια τα social media έχουν μετατρέψει τον καφέ σε έναν μικρό δημιουργικό καμβά, όπου η εμφάνιση είναι σχεδόν εξίσου σημαντική με τη γεύση.

Iced dessert coffee: Η viral τάση που μετατρέπει τον παγωμένο καφέ σε γλυκό
Το iced dessert coffee είναι η νέα viral τάση σε TikTok και Instagram, συνδυάζοντας παγωμένο καφέ, σοκολάτα, παγωτό και πλούσια γεύση.

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