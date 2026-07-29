Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (29/7/2026)
Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (29/7/2026)
Τετάρτη σήμερα και ευκαιρία να συμπεριλάβουμε στο μενού μας συνταγές με όσπρια και λαχανικά, που ετοιμάζονται εύκολα, μπαίνουν σε τάπερ για το γραφείο ή την παραλία και ταιριάζουν εξαιρετικά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες.
Θα φτιάξουμε, λοιπόν, μία χορταστική τυρόπιτα με διάφορα τυριά και φύλλο κρούστας, αλλά και αρωματικούς κολοκυθοκεφτέδες φούρνου με βρώμη. Και οι δύο συνταγές μάς δίνουν πεντανόστιμα σνακ για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Για κυρίως πιάτο θα μαγειρέψουμε φασόλια χάντρες με χόρτα που θα βρούμε τώρα στη λαϊκή ή στο μανάβικο της γειτονιάς μας, ενώ στη γλυκιά συνταγή της ημέρας έχουμε αρωματικά μπισκότα με καφέ.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Για κυρίως πιάτο θα μαγειρέψουμε φασόλια χάντρες με χόρτα που θα βρούμε τώρα στη λαϊκή ή στο μανάβικο της γειτονιάς μας, ενώ στη γλυκιά συνταγή της ημέρας έχουμε αρωματικά μπισκότα με καφέ.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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