2 εύκολα cocktails που θα φτιάχνουμε όλο το καλοκαίρι
CANTINA
Viva Cocktail

2 εύκολα cocktails που θα φτιάχνουμε όλο το καλοκαίρι

Από το δροσιστικό Viva Apple Mule μέχρι το Easy Party Punch που φτιάχνεται ιδανικά για όλη την παρέα, αυτά είναι δύο cocktails που δύσκολα θα φτιάξουμε μόνο μία φορά μέσα στο καλοκαίρι.

2 εύκολα cocktails που θα φτιάχνουμε όλο το καλοκαίρι

Καλοκαίρι σημαίνει αυθόρμητα καλέσματα για ποτό στο σπίτι, τραπέζια που στήνονται στο μπαλκόνι ή στην αυλή και βραδιές που ξεκινούν χαλαρά αλλά συχνά καταλήγουν να κρατούν περισσότερο απ’ όσο υπολογίζαμε. Και κάπως έτσι, σχεδόν πάντα, ένα καλό cocktail βρίσκει τη θέση του στο χέρι μας.

Το ευχάριστο είναι πως δεν χρειάζεται ούτε πλήρως εξοπλισμένο bar ούτε ιδιαίτερες γνώσεις mixology για να ετοιμάσουμε απολαυστικά ποτά στο σπίτι. Με λίγα υλικά, σωστούς συνδυασμούς και τους ελληνικούς χυμούς viva ως βάση, μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα cocktails με φρουτένιο χαρακτήρα και καλοκαιρινή διάθεση.

Από το δροσιστικό Viva Apple Mule μέχρι το Easy Party Punch που φτιάχνεται ιδανικά για όλη την παρέα, αυτά είναι δύο cocktails που δύσκολα θα φτιάξουμε μόνο μία φορά μέσα στο καλοκαίρι.

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