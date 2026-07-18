Αύρα Πανουσοπούλου: Άφησε την Αθήνα για να δημιουργήσει την πρώτη σύγχρονη οικοτεχνία στην Αγιά Λάρισας
CANTINA
Αύρα Πανουσοπούλου Yiam Αγιά Λάρισας

Αύρα Πανουσοπούλου: Άφησε την Αθήνα για να δημιουργήσει την πρώτη σύγχρονη οικοτεχνία στην Αγιά Λάρισας

Η Αύρα Πανουσοπούλου μιλά για τη ζωή στην επαρχία, την ελληνική γαστρονομία και εξηγεί γιατί δεν μετάνοιωσε ποτέ για την επιλογή της.

Αύρα Πανουσοπούλου: Άφησε την Αθήνα για να δημιουργήσει την πρώτη σύγχρονη οικοτεχνία στην Αγιά Λάρισας

Η Αύρα Πανουσοπούλου, δημιουργός των προϊόντων Yiam, μιλά για την απόφασή της να αφήσει την Αθήνα, τη ζωή στην επαρχία, την ελληνική γαστρονομία και το γιατί δεν μετάνιωσε ποτέ για την επιλογή της.

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