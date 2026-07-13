Μια κρίσιμη στιγμή για τη Σαντορίνη: Η κουλούρα, τα γραμμικά αμπέλια και μια τολμηρή ιδέα
CANTINA
Σαντορίνη Γιάννης Καρακάσης

Μια κρίσιμη στιγμή για τη Σαντορίνη: Η κουλούρα, τα γραμμικά αμπέλια και μια τολμηρή ιδέα

Ο Master of Wine Γιάννης Καρακάσης προτείνει την προσθήκη μίας ανώτερης κατηγορίας ΠΟΠ που θα αφορά την παραδοσιακή Σαντορίνη από παλαιά κλήματα σε κουλούρες και αυστηρότερη προστασία του ιστορικού αμπελώνα

Μια κρίσιμη στιγμή για τη Σαντορίνη: Η κουλούρα, τα γραμμικά αμπέλια και μια τολμηρή ιδέα
Η Σαντορίνη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η συζήτηση για το μέλλον του αμπελώνα της έχει ανοίξει σε πολλά επίπεδα. Όλα έχουν τεθεί στο τραπέζι: αποδόσεις, τιμές σταφυλιού, εγκατάλειψη γης, πίεση από την κλιματική αλλαγή, άρδευση, νέες φυτεύσεις, συστήματα διαμόρφωσης.

Όμως το θέμα είναι βαθύτερο. Δεν αφορά μόνο το πώς θα επιβιώσει ο αμπελώνας. Αφορά το αν το ΠΟΠ Σαντορίνη θα συνεχίσει να προστατεύει όχι μόνο την προέλευση, αλλά και την αμπελουργική λογική που έκανε τα κρασιά του νησιού αναγνωρίσιμα: την κουλούρα/κλαδευτικό, την ξηρική καλλιέργεια, τα παλαιά αμπέλια, τη χαμηλή παραγωγή, τη συμπύκνωση και αυτή τη μοναδική αίσθηση αλμύρας και αυστηρότητας που συνδέουμε με τη Σαντορίνη.

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