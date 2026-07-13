Μια κρίσιμη στιγμή για τη Σαντορίνη: Η κουλούρα, τα γραμμικά αμπέλια και μια τολμηρή ιδέα
Μια κρίσιμη στιγμή για τη Σαντορίνη: Η κουλούρα, τα γραμμικά αμπέλια και μια τολμηρή ιδέα
Ο Master of Wine Γιάννης Καρακάσης προτείνει την προσθήκη μίας ανώτερης κατηγορίας ΠΟΠ που θα αφορά την παραδοσιακή Σαντορίνη από παλαιά κλήματα σε κουλούρες και αυστηρότερη προστασία του ιστορικού αμπελώνα
Η Σαντορίνη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η συζήτηση για το μέλλον του αμπελώνα της έχει ανοίξει σε πολλά επίπεδα. Όλα έχουν τεθεί στο τραπέζι: αποδόσεις, τιμές σταφυλιού, εγκατάλειψη γης, πίεση από την κλιματική αλλαγή, άρδευση, νέες φυτεύσεις, συστήματα διαμόρφωσης.
Όμως το θέμα είναι βαθύτερο. Δεν αφορά μόνο το πώς θα επιβιώσει ο αμπελώνας. Αφορά το αν το ΠΟΠ Σαντορίνη θα συνεχίσει να προστατεύει όχι μόνο την προέλευση, αλλά και την αμπελουργική λογική που έκανε τα κρασιά του νησιού αναγνωρίσιμα: την κουλούρα/κλαδευτικό, την ξηρική καλλιέργεια, τα παλαιά αμπέλια, τη χαμηλή παραγωγή, τη συμπύκνωση και αυτή τη μοναδική αίσθηση αλμύρας και αυστηρότητας που συνδέουμε με τη Σαντορίνη.
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Όμως το θέμα είναι βαθύτερο. Δεν αφορά μόνο το πώς θα επιβιώσει ο αμπελώνας. Αφορά το αν το ΠΟΠ Σαντορίνη θα συνεχίσει να προστατεύει όχι μόνο την προέλευση, αλλά και την αμπελουργική λογική που έκανε τα κρασιά του νησιού αναγνωρίσιμα: την κουλούρα/κλαδευτικό, την ξηρική καλλιέργεια, τα παλαιά αμπέλια, τη χαμηλή παραγωγή, τη συμπύκνωση και αυτή τη μοναδική αίσθηση αλμύρας και αυστηρότητας που συνδέουμε με τη Σαντορίνη.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
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