Μια κρίσιμη στιγμή για τη Σαντορίνη: Η κουλούρα, τα γραμμικά αμπέλια και μια τολμηρή ιδέα

Η Σαντορίνη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η συζήτηση για το μέλλον του αμπελώνα της έχει ανοίξει σε πολλά επίπεδα. Όλα έχουν τεθεί στο τραπέζι: αποδόσεις, τιμές σταφυλιού, εγκατάλειψη γης, πίεση από την κλιματική αλλαγή, άρδευση, νέες φυτεύσεις, συστήματα διαμόρφωσης.Όμως το θέμα είναι βαθύτερο. Δεν αφορά μόνο το πώς θα επιβιώσει ο αμπελώνας. Αφορά το αν το ΠΟΠ Σαντορίνη θα συνεχίσει να προστατεύει όχι μόνο την προέλευση, αλλά και την αμπελουργική λογική που έκανε τα κρασιά του νησιού αναγνωρίσιμα: την κουλούρα/κλαδευτικό, την ξηρική καλλιέργεια, τα παλαιά αμπέλια, τη χαμηλή παραγωγή, τη συμπύκνωση και αυτή τη μοναδική αίσθηση αλμύρας και αυστηρότητας που συνδέουμε με τη Σαντορίνη.