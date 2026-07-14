Κάθε συνταγή θέλει το φύλλο της: Ποιο να διαλέξετε για πίτες και σιροπιαστά
Κάθε συνταγή θέλει το φύλλο της: Ποιο να διαλέξετε για πίτες και σιροπιαστά
Ποιο φύλλο ζύμης είναι κατάλληλο για μπακλαβά, γαλακτομπούρεκο, τυρόπιτα ή σπανακόπιτα; Ένας πλήρης οδηγός για να επιλέγετε κάθε φορά το σωστό.
Από τις χειροποίητες πίτες που άνοιγαν οι νοικοκυρές με τον πλάστη μέχρι τα σύγχρονα βιομηχανικά φύλλα που εξοικονομούν χρόνο, η τεχνική μπορεί να άλλαξε, όχι όμως και η βασική αρχή: κάθε συνταγή ζητά το δικό της φύλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια γέμιση μπορεί να δώσει δύο εντελώς διαφορετικές πίτες μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό είδος ζύμης.
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