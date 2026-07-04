Πώς τα μοσχαρίσια μάγουλα κατέκτησαν τα μενού των εστιατορίων
CANTINA
Μοσχαρίσια μάγουλα

Πώς τα μοσχαρίσια μάγουλα κατέκτησαν τα μενού των εστιατορίων

Πώς έφτασαν να κυριαρχούν στα μαγειρευτά και μήπως τελικά τα συναντάμε συχνότερα απ' όσο θα έπρεπε;

Πώς τα μοσχαρίσια μάγουλα κατέκτησαν τα μενού των εστιατορίων
Κάποτε ήταν μια κοπή που ελάχιστοι επέλεγαν. Σήμερα, δύσκολα βρίσκουμε κατάλογο εστιατορίου, που να μην περιλαμβάνει μοσχαρίσια μάγουλα. Από τα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας μέχρι τις σύγχρονες γαστροταβέρνες, η άλλοτε οικονομική πρώτη ύλη έχει εξελιχθεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα πιάτα με μοσχάρι.

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