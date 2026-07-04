Πώς τα μοσχαρίσια μάγουλα κατέκτησαν τα μενού των εστιατορίων

Κάποτε ήταν μια κοπή που ελάχιστοι επέλεγαν. Σήμερα, δύσκολα βρίσκουμε κατάλογο εστιατορίου, που να μην περιλαμβάνει μοσχαρίσια μάγουλα. Από τα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας μέχρι τις σύγχρονες γαστροταβέρνες, η άλλοτε οικονομική πρώτη ύλη έχει εξελιχθεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα πιάτα με μοσχάρι.