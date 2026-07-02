Όταν στην εστίαση κάθε λεπτό μετρά: οι ψηφιακές λύσεις που κρατούν μια επιχείρηση πάντα online

Είναι 11:30 το πρωί. Οι πρώτοι πελάτες φτάνουν για καφέ, οι online παραγγελίες αρχίζουν να αυξάνονται, το τηλέφωνο χτυπά για κρατήσεις και η κουζίνα μπαίνει σιγά-σιγά σε ρυθμούς αιχμής. Για μια σύγχρονη επιχείρηση εστίασης, αυτή η καθημερινότητα είναι πλέον πολύ περισσότερα από καλή εξυπηρέτηση και ποιοτικό προϊόν. Είναι μια σύνθετη ψηφιακή λειτουργία που πρέπει να παραμένει αδιάλειπτη.