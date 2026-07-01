Europe ’s 50 Best Bars 2026: Δύο ελληνικά μπαρ στις δύο πρώτες θέσεις
Europe ’s 50 Best Bars 2026: Δύο ελληνικά μπαρ στις δύο πρώτες θέσεις
Ανταπόκριση από το Άμστερνταμ: Τα ελληνικά μπαρ που βλέπουμε στις θέσεις ένα και δύο στα Europe ’s 50 Best Bars 2026
Ανταπόκριση από το Άμστερνταμ: Τα ελληνικά μπαρ που βλέπουμε στις θέσεις ένα και δύο στα Europe ’s 50 Best Bars 2026
Ανταπόκριση από το Άμστερνταμ – Δύο ελληνικά μπαρ κατέκτησαν τις δύο πρώτες θέσεις των καλύτερων μπαρ της Ευρώπης, ενώ συνολικά 6 ελληνικά μπαρ φιγουράρουν ανάμεσα στα Europe ’s 50 Best Bars 2026, δηλαδή στα 50 κορυφαία της γηραιάς ηπείρου.
Διαβάστε τη συνέχεια στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα