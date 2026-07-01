Europe ’s 50 Best Bars 2026: Δύο ελληνικά μπαρ στις δύο πρώτες θέσεις

Ανταπόκριση από το Άμστερνταμ – Δύο ελληνικά μπαρ κατέκτησαν τις δύο πρώτες θέσεις των καλύτερων μπαρ της Ευρώπης, ενώ συνολικά 6 ελληνικά μπαρ φιγουράρουν ανάμεσα στα Europe ’s 50 Best Bars 2026, δηλαδή στα 50 κορυφαία της γηραιάς ηπείρου.



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