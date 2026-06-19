Τα κλασικά αλλιώς - Vegeterian καρμπονάρα και τάρτα μπριάμ: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Τα κλασικά αλλιώς - Vegeterian καρμπονάρα και τάρτα μπριάμ: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Υπάρχουν κάποιες γεύσεις στις οποίες πάντα θα επιστρέφουμε, ό,τι καινούργιο και αν δοκιμάσουμε, όσο και αν έχουμε διευρύνει τις διατροφικές μας συνήθειες. Ωστόσο, έχουμε τη δυνατότητα να τις ανανεώσουμε ώστε να ταιριάζουν με το πνεύμα της σύγχρονης εποχής
Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν φτιάχνουμε Ζαμπονοτυρόπιτα με φύλλο κρούστας στο air fryer, Πιλάφι αλά γεμιστά, Καρμπονάρα στη χορτοφαγική της εκδοχή, Μακαρονόπιτα στο τηγάνι με φέτα, Παπουτσάκια μελιτζάνας με γιαούρτι, και Tάρτα με γέμιση μπριάμ.
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