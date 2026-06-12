Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών στο «Νήσος»: Ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα και μια συζήτηση που μας αφορά όλους
CANTINA
νησος Φλοίσβος Ψαροφαγία

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών στο «Νήσος»: Ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα και μια συζήτηση που μας αφορά όλους

Η συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από τις διεθνείς λίστες και τα fine dining συνέδρια στα αληθινά τραπέζια.

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών στο «Νήσος»: Ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα και μια συζήτηση που μας αφορά όλους

Η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών (8/6) είναι συνήθως μια αφορμή για να μιλήσουμε για το περιβάλλον, την υπεραλίευση και την προστασία της θάλασσας. Φέτος όμως, με αφορμή μια ξεχωριστή βραδιά στο εστιατόριο «Νήσος» στη Μαρίνα Φλοίσβου, η συζήτηση απέκτησε ταυτόχρονα γεύση, εμπειρία και αυθεντικότητα. Ήταν ένα δείπνο αφιερωμένο όχι μόνο στη θαλασσινή γαστρονομία, αλλά και σε κάτι βαθύτερο: στη σχέση μας με τη θάλασσα και στον τρόπο που συνεχίζουμε -ή αποτυγχάνουμε- να τη φροντίζουμε.

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών στο «Νήσος»

Η συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από τις διεθνείς λίστες και τα fine dining συνέδρια στα αληθινά τραπέζια. Εκεί όπου κρίνονται όλα: στην πρώτη ύλη, την εποχικότητα, τον σεβασμό προς το προϊόν και τη διακριτικότητα με την οποία ένας σεφ επιλέγει να παρέμβει στη γεύση.

Η έννοια της ηθικής ψαροφαγίας έχει μπει δυναμικά στη διεθνή γαστρονομική σκηνή. Οι νέες κατευθύνσεις βιωσιμότητας που συνοδεύουν πλέον σημαντικούς γαστρονομικούς θεσμούς και λίστες δείχνουν ότι η ποιότητα δεν ορίζεται πια μόνο από τη σπανιότητα ή την τεχνική, αλλά και από την υπευθυνότητα.

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