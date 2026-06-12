Οι πίτες και οι μακαρονάδες του καλοκαιριού: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA
Lidl Lidl Weekend

Οι πίτες και οι μακαρονάδες του καλοκαιριού: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Οι πίτες και τα ζυμαρικά είναι απ’ τα πιο αγαπημένα και συχνά μαγειρεμένα φαγητά στην Ελλάδα.

Οι πίτες και οι μακαρονάδες του καλοκαιριού: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Συνδυάζονται με πολλά υλικά και μας δίνουν τη δυνατότητα να φτιάξουμε κάθε είδους συνταγές, πλούσιες ή light, με κρέας, θαλασσινά ή λαχανικά.

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