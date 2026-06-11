Από μουχαμάρα και μαντί μέχρι μπακλαβά: Τι δοκιμάσαμε στην Εβδομάδα Τουρκικής Γαστρονομίας στην Αθήνα

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Τουρκία γιόρτασε την Εβδομάδα Τουρκικής Γαστρονομίας, έναν θεσμό που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 21 έως τις 27 Μαΐου τόσο στην ίδια τη χώρα όσο και μέσω των πρεσβειών της ανά τον κόσμο. Το φετινό θέμα, με τίτλο «Μια Κληρονομιά σε Ένα Τραπέζι» (Heritage Table), εστίασε στον τρόπο με τον οποίο το φαγητό λειτουργεί ως φορέας μνήμης, παράδοσης και πολιτισμού, μεταφέροντας αξίες και ιστορίες από γενιά σε γενιά.