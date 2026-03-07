Vosporos: Για υπερμεγέθη πεϊνιρλί, πικάντικη μουχαμάρα και αφράτα κεμπάπ στο Μικρολίμανο
Vosporos: Για υπερμεγέθη πεϊνιρλί, πικάντικη μουχαμάρα και αφράτα κεμπάπ στο Μικρολίμανο
Ο Vosporos βρίσκεται στο ίδιο σημείο εδώ και 22 χρόνια και αποτελεί από πάντα προορισμό για ανατολίτικο, πληθωρικό φαγητό, με ωραία ατμόσφαιρα
Στον Vosporos εδώ και 22 χρόνια για ανατολίτικο, πληθωρικό φαγητό, με ωραία ατμόσφαιρα
Το Μικρολίμανο, ειδικά μετά την ανάπλασή του, προσφέρεται πια ακόμη περισσότερο για ωραίες βόλτες δίπλα από τη θάλασσα. Έχει μια αύρα νησιού, και ενώ βρίσκεσαι στο κέντρο του Πειραιά, νιώθεις πως ξαφνικά έχεις ταξιδέψει σε έναν πιο ειδυλλιακό προορισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα