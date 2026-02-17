Ζέλιος Μπόρας: «Η ζήτηση για το βουβαλίσιο κρέας είναι τεράστια»
Όλα όσα ανέφερε ο παραγωγός Ζέλιος Μπόρας (Φάρμα Μπόρας) κατά την ομιλία του στο 4o Cantina Academy, στη Θεσσαλονίκη.
«Η ζήτηση για το βουβαλίσιο κρέας είναι τεράστια» δήλωσε ο παραγωγός Ζέλιος Μπόρας (Φάρμα Μπόρας), κατά την ομιλία του στο πάνελ με αντικείμενο «Προϊόντα της παράδοσης και της καινοτομίας: Παραγωγοί και παραγωγή», στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».
