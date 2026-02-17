ΠΟΠ, ΠΓΕ και ρετσίνα: Η Μακεδονία γράφει ξανά την ιστορία του κρασιού
CANTINA

ΠΟΠ, ΠΓΕ και ρετσίνα: Η Μακεδονία γράφει ξανά την ιστορία του κρασιού

Όλα όσα ανέφερε ο Στέλιος Κεχρής, οινοποιός τρίτης γενιάς του Οινοποιείου Κεχρής, κατά την ομιλία του στο 4ο Cantina Academy στη Θεσσαλονίκη.

το 4ο πάνελ του συνεδρίου με θέμα «Τα ΠΟΠ και ΠΓΕ κρασιά της Κεντρικής Μακεδονίας ως μοχλός ανάπτυξης», συμμετέχουν οι Στέλιος Κεχρής (Οινοποιείο Κεχρή), Αργύρης Γεροβασιλείου (Κτήμα Γεροβασιλείου), Χλόη Χατζηβαρύτη (Κτήμα Χατζηβαρύτη). Το πάνελ που γίνεται στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός», συντονίζει η οινολόγος Μαρία Νέτσικα.

