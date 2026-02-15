Τι τρώμε σήμερα, Κυριακή της Απόκρεω: 12 ιδέες για το τελευταίο κυριακάτικο τραπέζι πριν την Τυρινή
Τι τρώμε σήμερα, Κυριακή της Απόκρεω: 12 ιδέες για το τελευταίο κυριακάτικο τραπέζι πριν την Τυρινή
Τι τρώμε την Κυριακή της Απόκρεω; Ιδέες για το τελευταίο κυριακάτικο τραπέζι πριν την Τυρινή, με κρεατικά, ψάρια, τυριά και συνοδευτικά.
Η Κυριακή της Απόκρεω είναι πάντα μια μικρή παύση πριν αλλάξει ο ρυθμός της κουζίνας. Τα τραπέζια γεμίζουν, οι παρέες μαζεύονται γύρω από το φαγητό και το μενού κρατά ακόμη τη γενναιοδωρία του χειμώνα. Είναι η τελευταία ημέρα που το κρέας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, πριν περάσουμε στην πιο ήπια, τυρένια εβδομάδα της Τυρινής. Συγκεντρώνουμε ιδέες για ένα κυριακάτικο τραπέζι με ισορροπία: από κρεατικά και ψάρια μέχρι πιάτα με τυρί και συνοδευτικά εποχής, για να στρώσουμε το τραπέζι χωρίς υπερβολές αλλά με ουσία.
Δείτε τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Δείτε τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα