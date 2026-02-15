ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τι τρώμε σήμερα, Κυριακή της Απόκρεω: 12 ιδέες για το τελευταίο κυριακάτικο τραπέζι πριν την Τυρινή

Τι τρώμε την Κυριακή της Απόκρεω; Ιδέες για το τελευταίο κυριακάτικο τραπέζι πριν την Τυρινή, με κρεατικά, ψάρια, τυριά και συνοδευτικά.

Η Κυριακή της Απόκρεω είναι πάντα μια μικρή παύση πριν αλλάξει ο ρυθμός της κουζίνας. Τα τραπέζια γεμίζουν, οι παρέες μαζεύονται γύρω από το φαγητό και το μενού κρατά ακόμη τη γενναιοδωρία του χειμώνα. Είναι η τελευταία ημέρα που το κρέας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, πριν περάσουμε στην πιο ήπια, τυρένια εβδομάδα της Τυρινής. Συγκεντρώνουμε ιδέες για ένα κυριακάτικο τραπέζι με ισορροπία: από κρεατικά και ψάρια μέχρι πιάτα με τυρί και συνοδευτικά εποχής, για να στρώσουμε το τραπέζι χωρίς υπερβολές αλλά με ουσία.

