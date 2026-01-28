Τι θα δούμε στο πρώτο Athens Gastronomic Forum;

Η απάντηση δίνεται στις 9 και 10 Φεβρουαρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου για πρώτη φορά φιλοξενείται το Athens Gastronomic Forum 2026. Πρόκειται για ένα συνέδριο, που στοχεύει στο να ενισχύσει τον γαστρονομικό στοχασμό στη χώρα μας και να φέρει κοντά όλους όσους δημιουργούν, εργάζονται και αγαπούν τη γεύση: από σεφ και επαγγελματίες της φιλοξενίας μέχρι τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό που αναζητά νέες γαστρονομικές εμπειρίες.