Λεμονάτα, πορτοκαλένια και αρωματικά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Από τάρτες μέχρι χοιρινές παντσέτες και ριζότο
Είναι ζουμερά, αρωματικά, γευστικά και απογειώνουν τόσο τις αλμυρές όσο και τις γλυκές συνταγές μας.
Ο λόγος βέβαια για τα χυμώδη λεμόνια και τα πορτοκάλια που αυτό το Σαββατοκύριακο μάς δίνουν την ευκαιρία να φτιάξουμε πεντανόστιμα πιάτα: Τάρτα πορτοκάλι με κρέμα αμυγδάλου, Χοιρινές πανσέτες με σάλτσα πορτοκάλι και κονιάκ, Ριζότο λεμονάτο με κολοκύθια, Εύκολη πορτοκαλόπιτα, Κοτόπουλο στη γάστρα με πορτοκάλι και μπαχαρικά, και Λαχανοντολμάδες με τραχανά, μάραθο και λεμονάτη σάλτσα.
Ένας πολύ εύκολος τρόπος για να έχουμε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή μας χυμό για τις παρασκευές μας είναι είναι να φτιάξουμε παγάκια λεμονιού και πορτοκαλιού: στύβουμε τα λεμόνια και τα πορτοκάλια και βάζουμε τον χυμό τους σε παγοθήκες, στην κατάψυξη. Κάθε φορά που χρειαζόμαστε λεμόνια, απλώς ανοίγουμε την κατάψυξη και χρησιμοποιούμε ένα με δύο παγάκια.
Εξαιρετικό άρωμα στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική δίνει όμως και το ξύσμα των εσπεριδοειδών, δηλαδή το εξωτερικό περίβλημά τους που είναι πλούσιο σε αιθέρια έλαια. Φροντίζουμε να ξύσουμε το πορτοκάλι ή το λεμόνι με τον τρίφτη την ώρα που παρασκευάζουμε τη συνταγή, καθώς αν αφήσουμε το ξύσμα για ώρα, χάνει τα υγρά και τα αρώματά του. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε ακέρωτα φρούτα. Θυμόμαστε να μην φτάνουμε στο άσπρο σημείο της φλούδας γιατί όλα τα έλαια βρίσκονται πάνω πάνω, ενώ όσο προχωράμε πιο μέσα, πικρίζει.
