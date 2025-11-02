Κεφτεδάκια χοιρινά πρασοσέλινο
Κεφτεδάκια χοιρινά πρασοσέλινο
Τα χοιρινά κεφτεδάκια πρασοσέλινο είναι μια συνταγή γεμάτη άρωμα και θαλπωρή, ιδανική για κάθε μέρα, αλλά και για το κυριακάτικο φαγητό
Βήμα 1
Κεφτεδάκια: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά εκτός από το αλεύρι και πλάθουμε 10-12 κεφτεδάκια. Τα πασπαλίζουμε με το αλεύρι.
Βήμα 2
Σάλτσα: Σε κατσαρολάκι που χωράει τα κεφτεδάκια σε μονή στρώση, σχετικά στριμωγμένα, σοτάρουμε το πράσο με το βούτυρο μέχρι να μαλακώσει και να μυρίσει. Σβήνουμε με το κρασί, ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστεί ελαφρώς, προσθέτουμε τον χυμό λεμόνι και 1 φλιτζάνι νερό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Κεφτεδάκια: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά εκτός από το αλεύρι και πλάθουμε 10-12 κεφτεδάκια. Τα πασπαλίζουμε με το αλεύρι.
Βήμα 2
Σάλτσα: Σε κατσαρολάκι που χωράει τα κεφτεδάκια σε μονή στρώση, σχετικά στριμωγμένα, σοτάρουμε το πράσο με το βούτυρο μέχρι να μαλακώσει και να μυρίσει. Σβήνουμε με το κρασί, ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστεί ελαφρώς, προσθέτουμε τον χυμό λεμόνι και 1 φλιτζάνι νερό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα