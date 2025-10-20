Το «καθισιό», η διαιτησία και το μεγάλο ερώτημα για τις μεταγραφές που θα κάνει ο Μπενίτεθ

Εν μέσω ατμόσφαιρας… Μπενίτεθ, πέταξε τεράστια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στο «Κλεάνθης Βικελίδης»! Όχι μόνο διότι προηγήθηκε μόλις στο 3’, κάτι που σπάνια του συμβαίνει, αλλά κυρίως διότι αυτός ο Αρης ήταν ένα απογοητευτικό σύνολο. Ο Μανόλο Χιμένεθ παρέταξε μια ομάδα χωρίς συνοχή, με λανθασμένη διάταξη (4-4-2 και μάλιστα μόλις με έναν αμυντικό μέσο) χωρίς ίχνος χημείας λόγω των πολλών αλλαγών. Αλλά οι Πράσινοι αποφάσισαν μετά το 3’ να… περιμένουν τον αντίπαλό τους. Είχαν αριθμητική υπεροπλία στη μεσαία γραμμή, δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα αμυντικά, ο Σφιντέρσκι ήταν ορεξάτος και κινούνταν σωστά στο χώρο, αλλά το μόνο που έκανε ο Παναθηναϊκός μέχρι το 45’ ήταν να προσπαθήσει για έλεγχο του ρυθμού και αξιοποίηση του Τετέ που είχε κάκιστες επιλογές. Αυτό το ποδοσφαιρικό «καθισιό», το οποίο συνεχίστηκε μέχρι το 70’ ήταν ο πρώτος λόγος μιας ισοπαλίας που έμοιαζε με ήττα.Ο δεύτερος λόγος ήταν η διαιτησία, καθώς η γερμανική ομάδα αρνήθηκε το πέναλτι υπέρ του Γερεμέγεφ ένα λεπτό πριν από την ισοφάριση και δεν καταλόγισε φάουλ εναντίον του Τσέριν στη φάση της ισοφάρισης του Αρη.Ο τρίτος λόγος ήταν η γκάφα του Ντραγκόφσκι στο σουτ του Δώνη από το οποίο η μπάλα χτυπά και στον Γένσεν. Γκάφα η οποία έρχεται ως συνέχεια αρκετών και μεγάλων λαθών του Λαφόν και πρέπει να βάλει σε σκέψεις τον Μπενίτεθ και το τιμ του για το αν ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποκτήσει βασικό τερματοφύλακα τον Ιανουάριο. Φαντάζομαι ότι με τα χρήματα που διαθέτει αυτή την περίοδο ο Γιάννης Αλαφούζος και τις επαφές του Ράφα, υπάρχουν ουκ ολίγοι κίπερς εκεί έξω στην αγορά (κυρίως Ισπανοί) με τους οποίους δεν θα τρέμει το φυλλοκάρδι του σε κάθε παιχνίδι.Ο τέταρτος λόγος για την απώλεια ενός πολύτιμου εκτός έδρας δίποντου ήταν η αστοχία. Ο Παναθηναϊκός… αίφνης αποφάσισε να βάλει την μπάλα κάτω μετά το 80’ και πολύ εύκολα κατάφερε να βάλει τον Αρη στα καρέ του! Επί 15 λεπτά έπαιζε μονότερμα στο τέλος του ματς, αλλά Τετέ και Πάντοβιτς αστόχησαν σχεδόν από τη μικρή περιοχή και κάπως έτσι οι Πράσινοι «τιμωρήθηκαν» για την επιλογή τους να «καθίσουν» πάνω στο 0-1 που είχαν από νωρίς στο τσεπάκι.Θα… έπαιρναν το πρωτάθλημα αν νικούσαν τον Αρη; Όχι. Αλλά θα μείωναν την απόσταση από τη κορυφή στους πέντε βαθμούς και μάλιστα με ένα παιχνίδι λιγότερο (το… οφειλόμενο εναντίον του ΟΦΗ) κι αυτό θα άναβε λίγο περισσότερο τη σπίθα των παικτών που βλέπουν γύρω – τριγύρω τους όλα να αλλάζουν. Νέος προπονητής σε λίγες μέρες, νέος τεχνικός διευθυντής, νέος γυμναστής, πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό τους περιβάλλον σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τι θα ξημερώσει για τον Παναθηναϊκό από τον Ιανουάριο ουδείς το γνωρίζει!Αν ο Μπενίτεθ έρθει για να τα σαρώσει όλα από την αρχή, ίσως να δούμε και συγκλονιστικές αλλαγές στο ρόστερ, δηλαδή μεταγραφές ακόμα και σε θέσεις που ουδείς περιμένει. Αν ο διάσημος Ισπανός κόουτς αποφασίσει ότι θα κάνει τις περισσότερες αλλαγές του το καλοκαίρι, τότε θα πάμε σε μια πιο «ήπια» χειμερινή μεταγραφική περίοδο για τον Παναθηναϊκό. Ισως σ’ αυτή την απόφασή του να παίξει ρόλο και η θέση της ομάδας, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Europa League. Σε κάθε περίπτωση η επικείμενη άφιξή του (θα) είναι το γεγονός της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέχρι τον μήνα που διανύουμε…