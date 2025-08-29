ΠΑΟΚάρα να χαζεύει όλη η Ελλάδα δύο φορές την εβδομάδα…

Ανέκδοτο έχουν γίνει πλέον τα ποδοσφαιρικά ραντεβού του ΠΑΟΚ με Κροατικές ομάδες: «Ήταν κάποτε ένας Κροάτης, ένας Έλληνας με Ρουμάνο προπονητή και έπαιζαν μπάλα…». Και στο τέλος κερδίζουν οι Έλληνες με τον Ρουμάνο προπονητή που χθες μιλούσε για εξέλιξη. Έτσι το βλέπει, έτσι θέλει να καμαρώνει για τη δουλειά και την ομάδα του.Μακάρι! Έτσι λογικά θα είναι γιατί τις πιο πολλές φορές πετυχαίνει να ξεκινάει τις σεζόν από το 5 και να φθάνει την ομάδα του στο ταβάνι της και ακόμη ψηλότερα. Έχει γκρουπ που θεωρητικά μπορεί να παίξει για 6; Εκείνος θα το φθάσει στο 7! Το ρόστερ του είναι για 7; Μπορεί με τη δουλειά και τη νοοτροπία που θα τους περάσει να το πάει στο 8! Αυτός είναι ο Λουτσέσκου και τον έχουμε μάθει καλά τόσα χρόνια που αντικειμενικά παίρνει τον τίτλο του καλύτερου και πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία του Δικεφάλου.Χθες πάντως και πέρα από τη διαδικασία βελτίωσης που εξελίσσεται, ο ΠΑΟΚ έδινε έναν τελικό! Ένα μεμονωμένο ματς, νωρίς στη σεζόν που καθόριζε στόχο! Και αυτά τα παιχνίδια αποτελούν σπεσιαλιτέ του Λουτσέσκου. Ο προπονητής που σε διπλά ματς Ευρώπης ή κυπέλλου πιστεύω ότι με τον ΠΑΟΚ έχει ποσοστό επιτυχίας πάνω από 60-70%. Το έχει! Κι αυτό! Όπως γενικά το έχει με τα μεγάλα-κρίσιμα ματς που χρειάζονται πολύ ιδιαίτερη προετοιμασία.Έτσι και με τη Ριέκα. Πώς το είπε την περασμένη εβδομάδα στην Κροατία: «Πολύ πανηγυρίζουν αυτοί εδώ. Μα η πρόκριση παίζεται σε δύο αγώνες…». Ήρθαν οι Κροάτες στην Τούμπα όπως ήρθε πριν λίγα χρόνια και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ (νωρίτερα και όλοι οι άλλοι Κροάτες) και έφυγαν με… ένα τσουβάλι γκολ για την πατρίδα τους.Μεθοδικά! Με πλάνο! Με βήματα σταθερά και χωρίς ακρότητες και ξεσπάσματα μέσα στο γήπεδο. Με πολύ καλό κέντρο Μεϊτέ-Οζντόεφ, παίκτες που «δάγκωναν» και ξεχώρισαν στις επανακτήσεις μπάλας όταν αυτή χανόταν. Και οι δύο μαζί με 5-6 τελικές προσπάθειες. Έναν Κωνσταντέλια με κέφια απίστευτα! Πανταχού παρών και με την έννοια… πάρσιμο να την έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Χορευτικό… Πλευρές με καλή συνεργασία και έναν Ντεσπόντοφ επιτέλους να διακρίνεται σε ροή αγώνα και όχι σε στιγμές. Στόπερ με γρήγορες αντιδράσεις, έναν τερματοφύλακα-εγγύηση και τον Τσάλοφ μπροστά να… προσπαθεί.Χθες όμως στην υπόθεση φορ, θυμηθήκαμε πώς είναι να έχεις παίκτη που μπορεί να βάλει γκολ με ατομική ενέργεια, χωρίς να περιμένει την ομάδα να φτιάξει γι’ αυτόν. Τι γκολάρα έβαλε ο Γιακουμάκης!Σπουδαίος ΠΑΟΚ κέρδισε τη συμμετοχή στη διαδικασία Πέμπτη Europa-Κυριακή πρωτάθλημα. Εκεί πλέον θα κριθούν όλα γιατί όποιος δεν λέει ότι για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ ο πιο μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα, δε λέει την αλήθεια. Για να τους δούμε λοιπόν φέτος όλους μαζί σε αυτή τη συνθήκη…