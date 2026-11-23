Πώς είναι δυνατόν κατασκευές που δημιουργήθηκαν πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια να εξακολουθούν να στέκονται, ενώ σύγχρονες κατασκευές χρειάζονται συχνά δαπανηρές επισκευές; Η απάντηση ενδέχεται να κρύβεται σε μια τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι για την παρασκευή του σκυροδέματος.Το Πάνθεον της Ρώμης, με τον εντυπωσιακό θόλο από μη οπλισμένο σκυρόδεμα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κατασκευάστηκε περίπου μεταξύ 118 και 125 μ.Χ. και παραμένει όρθιο μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, το υδραγωγείο Aqua Virgo, που δημιουργήθηκε το 19 π.Χ., εξακολουθεί να τροφοδοτεί με νερό σιντριβάνια της ιταλικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων και τη Φοντάνα ντι Τρέβι.Επιστήμονες του MIT, με επικεφαλής τον καθηγητή Πολιτικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών Admir Masic, διαπίστωσαν ότι ένα από τα μυστικά της ανθεκτικότητας του ρωμαϊκού σκυροδέματος είναι η ικανότητά του να επιδιορθώνει μόνο του τις ρωγμές.