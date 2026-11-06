Χρυσό κράνος βρέθηκε σε τάφο 4.500 ετών: Το παλαιότερο σύμβολο εξουσίας στην ιστορία

Χρυσή περικεφαλαία 4.500 ετών αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά ευρήματα της μεσοποταμιακής αρχαιολογίας, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόταν η βασιλική εξουσία στην αρχαία Ουρ