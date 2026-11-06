Χρυσό κράνος βρέθηκε σε τάφο 4.500 ετών: Το παλαιότερο σύμβολο εξουσίας στην ιστορία
Χρυσό κράνος βρέθηκε σε τάφο 4.500 ετών: Το παλαιότερο σύμβολο εξουσίας στην ιστορία
Χρυσή περικεφαλαία 4.500 ετών αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά ευρήματα της μεσοποταμιακής αρχαιολογίας, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόταν η βασιλική εξουσία στην αρχαία Ουρ
Χρυσό κράνος ηλικίας περίπου 4.500 ετών ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αριστουργήματα της αρχαιολογίας της Μεσοποταμίας. Το σπάνιο αυτό αντικείμενο ανακαλύφθηκε σε έναν τάφο της αρχαίας πόλης Ουρ, στο σημερινό Ιράκ, και προκαλεί το ενδιαφέρον των ερευνητών εξαιτίας της εξαιρετικά λεπτομερούς επεξεργασίας του αλλά και του πρωτοποριακού σχεδιασμού του.
Σε αντίθεση με τα συμβατικά πολεμικά κράνη της εποχής, το συγκεκριμένο τεχνούργημα αναπαριστά πιστά μια ανδρική κόμμωση με κυματιστούς πλοκάμους και έναν επιμελώς μαζεμένο κότσο στο πίσω μέρος. Οι αρχαιολόγοι συνδέουν το εύρημα με τον Meskalamdug, εξέχον μέλος της ηγετικής ελίτ της περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Σε αντίθεση με τα συμβατικά πολεμικά κράνη της εποχής, το συγκεκριμένο τεχνούργημα αναπαριστά πιστά μια ανδρική κόμμωση με κυματιστούς πλοκάμους και έναν επιμελώς μαζεμένο κότσο στο πίσω μέρος. Οι αρχαιολόγοι συνδέουν το εύρημα με τον Meskalamdug, εξέχον μέλος της ηγετικής ελίτ της περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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