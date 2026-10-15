Οι πιο εντυπωσιακές σεκόγιες της Αμερικής παθαίνουν «θερμοπληξία»;

Οι υψηλές θερμοκρασίες περιορίζουν τη φωτοσύνθεση στις παράκτιες σεκόγιες της Καλιφόρνιας, απειλώντας την ανάπτυξή τους και τα οικοσυστήματα που φιλοξενούν στις κορυφές τους