Οι πιο εντυπωσιακές σεκόγιες της Αμερικής παθαίνουν «θερμοπληξία»;
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Οι πιο εντυπωσιακές σεκόγιες της Αμερικής παθαίνουν «θερμοπληξία»;

Οι υψηλές θερμοκρασίες περιορίζουν τη φωτοσύνθεση στις παράκτιες σεκόγιες της Καλιφόρνιας, απειλώντας την ανάπτυξή τους και τα οικοσυστήματα που φιλοξενούν στις κορυφές τους

Οι πιο εντυπωσιακές σεκόγιες της Αμερικής παθαίνουν «θερμοπληξία»;
Τα εντυπωσιακά παράκτια δάση σεκόγιας της Καλιφόρνιας, γνωστά για τα πανύψηλα δέντρα τους και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους, αντιμετωπίζουν μια νέα απειλή, την ακραία ζέστη. Έρευνα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις έδειξε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τη φωτοσύνθεση των δέντρων, μειώνοντας την ικανότητά τους να δεσμεύουν άνθρακα και να αναπτύσσονται.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, αναδεικνύουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δασικά οικοσυστήματα της Βόρειας Αμερικής.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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