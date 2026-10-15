Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε έξι ρωσικά μαχητικά-βομβαρδιστικά σε πυραυλική επίθεση σε αεροδρόμιο της Ρωσίας
Το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου SU34M είναι ένα μεγάλο μαχητικό- βομβαρδιστικό, που στοιχίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το καθένα και χρησιμοποιείται συχνά από τη Ρωσία για τη ρίψη βομβών ολίσθησης
Σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει ότι επιβεβαίωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές διαφορετικού βαθμού και στα έξι αεροσκάφη.
Δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν σήμερα και επιβεβαιώθηκαν από το Reuters δείχνουν τα αποδεικτικά στοιχεία της καταστροφής στο εν λόγω αεροδρόμιο.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ μεταξύ άλλων ότι «Αυτές είναι οι δικαιολογημένες απαντήσεις μας σε όλη την τρομοκρατία που ασκεί η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και, γι’ αυτό, οι επιχειρήσεις μας μεγάλης εμβέλειας θα συνεχιστούν». Διευκρίνισε επίσης ότι «τα συγκεκριμένα πολεμικά αεροσκάφη ήταν έτοιμα να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και ήταν φορτωμένα με εναέριες βόμβες».
Last night, Ukraine’s Defense Forces struck an airfield in the Voronezh region. Four Su-34 aircraft were destroyed and two more Su-34s were hit. The Russians used them to terrorize our people. These very warplanes were ready to launch new attacks on Ukraine and were loaded with aerial bombs. Our Long Neptune missile was used to strike the target. I thank the warriors of the Ukrainian Navy for their precision! Our long-range sanctions also reached a site in the Oryol region used to store and launch attack drones. A target was also hit in the Black Sea. These are our justified responses to all of Russia’s terror against Ukraine. Russia is dragging out the war, so our long-range operations will continue.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026
Επιπλέον ευχαρίστησε τους μαχητές του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού για την ακρίβειά τους, χρησιμοποιώντας τον πύραυλο «Long Neptune» κατά την επίθεση στο στόχο.
Το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου SU34M είναι ένα μεγάλο μαχητικό- βομβαρδιστικό, που στοιχίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το καθένα και χρησιμοποιείται συχνά από τη Ρωσία για τη ρίψη βομβών ολίσθησης στις ουκρανικές πόλεις κοντά στην γραμμή του μετώπου.
Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει στην ανακοίνωση του στην εφαρμογή Telegram ότι χρησιμοποίησε το ακτοπυραυλικό σύστημα Neptune στην επίθεση.
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