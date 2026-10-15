Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε έξι ρωσικά μαχητικά-βομβαρδιστικά σε πυραυλική επίθεση σε αεροδρόμιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία ρωσικά μαχητικά Αεροδρόμιο Ρωσία Αεροσκάφη

Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε έξι ρωσικά μαχητικά-βομβαρδιστικά σε πυραυλική επίθεση σε αεροδρόμιο της Ρωσίας

Το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου SU34M είναι ένα μεγάλο μαχητικό- βομβαρδιστικό, που στοιχίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το καθένα και χρησιμοποιείται συχνά από τη Ρωσία για τη ρίψη βομβών ολίσθησης

Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε έξι ρωσικά μαχητικά-βομβαρδιστικά σε πυραυλική επίθεση σε αεροδρόμιο της Ρωσίας
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Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε έξι ρωσικά μαχητικά- βομβαρδιστικά τύπου Su-34M κατά την διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στο αεροδρόμιο Μπορισογκλέμπσκ που βρίσκεται στην περιφέρεια Βαρόνεζ της Ρωσίας.

Σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει ότι επιβεβαίωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές διαφορετικού βαθμού και στα έξι αεροσκάφη.

Δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν σήμερα και επιβεβαιώθηκαν από το Reuters δείχνουν τα αποδεικτικά στοιχεία της καταστροφής στο εν λόγω αεροδρόμιο.


Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ μεταξύ άλλων ότι «Αυτές είναι οι δικαιολογημένες απαντήσεις μας σε όλη την τρομοκρατία που ασκεί η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και, γι’ αυτό, οι επιχειρήσεις μας μεγάλης εμβέλειας θα συνεχιστούν». Διευκρίνισε επίσης ότι «τα συγκεκριμένα πολεμικά αεροσκάφη ήταν έτοιμα να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και ήταν φορτωμένα με εναέριες βόμβες».

Επιπλέον ευχαρίστησε τους μαχητές του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού για την ακρίβειά τους, χρησιμοποιώντας τον πύραυλο «Long Neptune» κατά την επίθεση στο στόχο.

Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε έξι ρωσικά μαχητικά-βομβαρδιστικά σε πυραυλική επίθεση σε αεροδρόμιο της Ρωσίας
Το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου SU34M είναι ένα μεγάλο μαχητικό- βομβαρδιστικό, που στοιχίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το καθένα και χρησιμοποιείται συχνά από τη Ρωσία για τη ρίψη βομβών ολίσθησης στις ουκρανικές πόλεις κοντά στην γραμμή του μετώπου.

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Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει στην ανακοίνωση του στην εφαρμογή Telegram ότι χρησιμοποίησε το ακτοπυραυλικό σύστημα Neptune στην επίθεση.
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