Η υδραυλική «επανάσταση» του 1926 στην Ισπανία που έβαλε τις βάσεις για τον μεγαλύτερο λαχανόκηπο της Ευρώπης

Η διαχείριση του νερού αποτελεί διαχρονική πρόκληση για την Ισπανία, ιδιαίτερα στις περιοχές της Μεσογείου, όπου οι βροχοπτώσεις είναι συχνά περιορισμένες και ακανόνιστες. Πριν από 100 χρόνια, ένας μηχανικός επιχείρησε να δώσει μια διαφορετική απάντηση στο πρόβλημα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου αξιοποίησης των υδάτινων πόρων.Ο Μανουέλ Λορένθο Πάρδο (Manuel Lorenzo Pardo) υπήρξε σημαντική μορφή της ισπανικής υδραυλικής μηχανικής. Με καταγωγή από την Αραγονία, αφιέρωσε την επαγγελματική του πορεία στην αναζήτηση λύσεων για την καλύτερη αξιοποίηση του νερού και την κάλυψη των αναγκών της γεωργίας.Ο Λορένθο Πάρδο υποστήριζε ότι έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες στην κατανομή των υδάτινων πόρων μεταξύ των περιοχών της Ισπανίας που απορρέουν προς τον Ατλαντικό και εκείνων που απορρέουν προς τη Μεσόγειο. Θεωρούσε την άρδευση βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της γεωργίας και αναγνώριζε τη σημασία της εμπειρίας των αγροτών στις μεσογειακές περιοχές, όπου η λειψυδρία καθιστά αναγκαία την προσεκτική διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων. Μεταξύ των σημαντικών έργων που συνδέθηκαν με τη δράση του ήταν η πρόταση για την κατασκευή ταμιευτήρα κοντά στη Ρεϊνόσα, στην περιοχή μεταξύ της Κανταβρίας και της επαρχίας του Μπούργος, με στόχο τη ρύθμιση της ροής του νερού στη μεσαία λεκάνη του ποταμού Ebro.