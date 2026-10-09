Το μυστηριώδες ραδιοσήμα από πλανήτη έξω από το Ηλιακό Σύστημα: Τι ακριβώς εντόπισαν οι επιστήμονες
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Το μυστηριώδες ραδιοσήμα από πλανήτη έξω από το Ηλιακό Σύστημα: Τι ακριβώς εντόπισαν οι επιστήμονες

Ένα παράξενο ραδιοσήμα που ανιχνεύθηκε στο βαθύ διάστημα οδήγησε τους αστρονόμους σε μια πρωτοφανή ανακάλυψη για έναν μακρινό εξωπλανήτη

Το μυστηριώδες ραδιοσήμα από πλανήτη έξω από το Ηλιακό Σύστημα: Τι ακριβώς εντόπισαν οι επιστήμονες
Για πρώτη φορά, αστρονόμοι αναφέρουν πως εντόπισαν ραδιοεκπομπή που φαίνεται να προέρχεται απευθείας από πλανήτη που δεν βρίσκεται στο Ηλιακό Σύστημα.

Το όνομά του είναι Beta Pictoris b, ένας γιγάντιος εξωπλανήτης σε απόσταση περίπου 63 έτη φωτός από τη Γη με μάζα περίπου 12 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δία.

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