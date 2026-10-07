Έκανε τα πιο δύσκολα ακροβατικά του Power Rangers: Χρόνια αργότερα ο πράσινος Ranger συνελήφθη για 42 διαρρήξεις

Για εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως η σειρά Power Rangers συνδύαζε δράση, μάχες και δράμα, αυτό που πολλοί δεν γνώριζαν όμως ήταν ότι μεγάλο μέρος των σκηνών από τις μάχες προέρχονται από την Ιαπωνική εκδοχή της σειράς το Super Sentai. Αντίθετα οι σκηνές χωρίς τις χαρακτηριστικές στολές και οι διάλογοι γυρίζονταν στην Καλιφόρνια.Πίσω από τις μάσκες βρίσκονταν Ιάπωνες κασκαντέρ, οι οποίοι εκτελούσαν τα ακροβατικά και τις χορογραφημένες μάχες που στη συνέχεια ενσωματώνονταν στη δυτική παραγωγή. Ανάμεσά τους ήταν και ο Yasutomo Ihara, ο άνθρωπος που συνέβαλε στην κινηματογράφηση των σκηνών του πράσινου Power Ranger.Ο Ihara ήταν suit actor και κασκαντέρ, δηλαδή performer που φορούσε τη στολή του χαρακτήρα και αναλάμβανε τις δύσκολες σκηνές δράσης. Η δουλειά του απαιτούσε υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, ακροβατικών και σωματικού ελέγχου. Ωστόσο, η καριέρα του σταμάτησε μετά από τραυματισμό στο γόνατο το 2009. Χωρίς πλέον τη δυνατότητα να εργάζεται ως stuntman, αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.Αργότερα, σύμφωνα με όσα ο ίδιος αποκάλυψε, άρχισε να πραγματοποιεί διαρρήξεις στην Ιαπωνία, χρησιμοποιώντας μάλιστα τις σωματικές ικανότητες που είχε αποκτήσει μέσα από την προηγούμενη δουλειά του.