Η πόλη που έχει χαρακτηριστεί «πρωτεύουσα» της κλοπής κινητών στον κόσμο: Πάνω από 70.000 σε έναν χρόνο
Η πόλη που έχει χαρακτηριστεί «πρωτεύουσα» της κλοπής κινητών στον κόσμο: Πάνω από 70.000 σε έναν χρόνο
Πάνω από 70.000 κινητά φέρεται να κλάπηκαν στο Λονδίνο το 2025, ενώ αστυνομική έρευνα αποκάλυψε δίκτυο που έστελνε χιλιάδες iPhone στην Κίνα
Το Λονδίνο έχει αποκτήσει ιδιαίτερα αρνητική φήμη για τις κλοπές κινητών τηλεφώνων, με περισσότερες από 70.000 συσκευές να έχουν δηλωθεί ως κλεμμένες στην πόλη το 2025. Πίσω από πολλές από αυτές τις κλοπές, σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, βρίσκονται οργανωμένα δίκτυα που δεν περιορίζονται στην αρπαγή ενός κινητού από τον δρόμο, αλλά αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη μεταφορά και τη μεταπώλησή τους.
Χιλιάδες κινητά κλεμμένα από τους δρόμους
Οι κλοπές συχνά πραγματοποιούνται σε πολυσύχναστους δρόμους, με τους δράστες να αρπάζουν κινητά από πεζούς και να απομακρύνονται γρήγορα από το σημείο. Οι συσκευές μπορούν στη συνέχεια να περάσουν σε μεγαλύτερα δίκτυα μεταπώλησης, να σταλούν στο εξωτερικό ή να αποσυναρμολογηθούν για ανταλλακτικά. Σύμφωνα με το CBC News, σε αστυνομική επιχείρηση διάρκειας δύο εβδομάδων εντοπίστηκαν περίπου 2.000 κλεμμένα κινητά, ενώ κατασχέθηκαν και σχεδόν 200.000 λίρες σε μετρητά. Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες των συσκευών.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Χιλιάδες κινητά κλεμμένα από τους δρόμους
Οι κλοπές συχνά πραγματοποιούνται σε πολυσύχναστους δρόμους, με τους δράστες να αρπάζουν κινητά από πεζούς και να απομακρύνονται γρήγορα από το σημείο. Οι συσκευές μπορούν στη συνέχεια να περάσουν σε μεγαλύτερα δίκτυα μεταπώλησης, να σταλούν στο εξωτερικό ή να αποσυναρμολογηθούν για ανταλλακτικά. Σύμφωνα με το CBC News, σε αστυνομική επιχείρηση διάρκειας δύο εβδομάδων εντοπίστηκαν περίπου 2.000 κλεμμένα κινητά, ενώ κατασχέθηκαν και σχεδόν 200.000 λίρες σε μετρητά. Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες των συσκευών.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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