Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε ένα νησί το 1966 στην Πολυνησία: Σήμερα είναι καταφύγιο για 15.614 πράσινες χελώνες
Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε ένα νησί το 1966 στην Πολυνησία: Σήμερα είναι καταφύγιο για 15.614 πράσινες χελώνες
Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε το 1966 το Τετιαρόα στην Πολυνησία, το οποίο σήμερα αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για τις πράσινες χελώνες
Όταν ο Μάρλον Μπράντο αναζητούσε τοποθεσίες για την ταινία Ανταρσία του Μπάουντι το 1962, έφτασε σε μια απομακρυσμένη ατόλη της Πολυνησίας, το Τετιαρόα (Tetiaroa).
Η ατόλη, ένα σύμπλεγμα 12 μικρών κοραλλιογενών νησιών γύρω από μια λιμνοθάλασσα, βρίσκεται περίπου 42 χιλιόμετρα βόρεια της Ταϊτής και ο διάσημος ηθοποιός εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της. Τόσο πολύ, ώστε το 1966 απέκτησε τα δικαιώματα εκμετάλλευσής της. Σήμερα, έξι δεκαετίες μετά, το Τετιαρόα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους προστασίας της θαλάσσιας ζωής στη Γαλλική Πολυνησία.
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Η ατόλη, ένα σύμπλεγμα 12 μικρών κοραλλιογενών νησιών γύρω από μια λιμνοθάλασσα, βρίσκεται περίπου 42 χιλιόμετρα βόρεια της Ταϊτής και ο διάσημος ηθοποιός εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της. Τόσο πολύ, ώστε το 1966 απέκτησε τα δικαιώματα εκμετάλλευσής της. Σήμερα, έξι δεκαετίες μετά, το Τετιαρόα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους προστασίας της θαλάσσιας ζωής στη Γαλλική Πολυνησία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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