Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε ένα νησί το 1966 στην Πολυνησία: Σήμερα είναι καταφύγιο για 15.614 πράσινες χελώνες

Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε το 1966 το Τετιαρόα στην Πολυνησία, το οποίο σήμερα αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για τις πράσινες χελώνες