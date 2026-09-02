Πιάστηκε και θανατώθηκε ο «serial killer» της άγριας φύσης: Ο γάτος που παρέμενε ασύλληπτος επί 3 χρόνια
Πιάστηκε και θανατώθηκε ο «serial killer» της άγριας φύσης: Ο γάτος που παρέμενε ασύλληπτος επί 3 χρόνια
Έπειτα από 3 χρόνια ανελέητης καταδίωξης, περιβαλλοντολόγοι στη Νέα Ζηλανδία αιχμαλώτισαν και θανάτωσαν τον γάτο που είχε εξελιχθεί σε εφιάλτη για σπάνια προστατευόμενα είδη
Ο θρύλος του «Nine Lives» γεννήθηκε πριν από τρία χρόνια στη χερσόνησο Πουρερούα της Νέας Ζηλανδίας, αμέσως μετά την απελευθέρωση 20 σπάνιων παπιών από την περιβαλλοντική ομάδα Pest Free Purerua.
Μέσα σε μία εβδομάδα, το πρώτο πτηνό βρέθηκε κατακρεουργημένο, με τον αριθμό να αυξάνεται ραγδαία το επόμενο διάστημα. Οι επιστήμονες δεν άργησαν να εντοπίσουν τον θύτη, που ήταν ένας γκρίζος αδέσποτος γάτος με χαρακτηριστικά σημάδια.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Μέσα σε μία εβδομάδα, το πρώτο πτηνό βρέθηκε κατακρεουργημένο, με τον αριθμό να αυξάνεται ραγδαία το επόμενο διάστημα. Οι επιστήμονες δεν άργησαν να εντοπίσουν τον θύτη, που ήταν ένας γκρίζος αδέσποτος γάτος με χαρακτηριστικά σημάδια.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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