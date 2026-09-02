Πιάστηκε και θανατώθηκε ο «serial killer» της άγριας φύσης: Ο γάτος που παρέμενε ασύλληπτος επί 3 χρόνια
BEST OF NETWORK

Πιάστηκε και θανατώθηκε ο «serial killer» της άγριας φύσης: Ο γάτος που παρέμενε ασύλληπτος επί 3 χρόνια

Έπειτα από 3 χρόνια ανελέητης καταδίωξης, περιβαλλοντολόγοι στη Νέα Ζηλανδία αιχμαλώτισαν και θανάτωσαν τον γάτο που είχε εξελιχθεί σε εφιάλτη για σπάνια προστατευόμενα είδη

Πιάστηκε και θανατώθηκε ο «serial killer» της άγριας φύσης: Ο γάτος που παρέμενε ασύλληπτος επί 3 χρόνια
Ο θρύλος του «Nine Lives» γεννήθηκε πριν από τρία χρόνια στη χερσόνησο Πουρερούα της Νέας Ζηλανδίας, αμέσως μετά την απελευθέρωση 20 σπάνιων παπιών από την περιβαλλοντική ομάδα Pest Free Purerua.

Μέσα σε μία εβδομάδα, το πρώτο πτηνό βρέθηκε κατακρεουργημένο, με τον αριθμό να αυξάνεται ραγδαία το επόμενο διάστημα. Οι επιστήμονες δεν άργησαν να εντοπίσουν τον θύτη, που ήταν ένας γκρίζος αδέσποτος γάτος με χαρακτηριστικά σημάδια.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης