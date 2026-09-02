Πιάστηκε και θανατώθηκε ο «serial killer» της άγριας φύσης: Ο γάτος που παρέμενε ασύλληπτος επί 3 χρόνια

Έπειτα από 3 χρόνια ανελέητης καταδίωξης, περιβαλλοντολόγοι στη Νέα Ζηλανδία αιχμαλώτισαν και θανάτωσαν τον γάτο που είχε εξελιχθεί σε εφιάλτη για σπάνια προστατευόμενα είδη