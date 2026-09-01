Καναδάς: Μητέρα έκανε τατουάζ πληκτρολόγιο για να επικοινωνεί με τον μη λεκτικό γιο της

Ο 11χρονος Χάντερ Φλέτσερ διαγνώστηκε με αυτισμό στην ηλικία των τριών ετών. Ως μη λεκτικό άτομο, η κύρια μέθοδος επικοινωνίας του βασίζεται σε μια ειδική εφαρμογή ομιλίας σε iPad (συσκευή AAC).Παράλληλα, χρησιμοποιεί ορισμένες χειρονομίες και στοιχεία της νοηματικής γλώσσας, αν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις λεπτές κινητικές δεξιότητες καθιστούν τόσο τη νοηματική όσο και τη γραφή με το χέρι λιγότερο πρακτικές επιλογές για εκείνον.Η αφορμή για την πρωτότυπη λύση δόθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού σε ένα εστιατόριο. Το iPad του Χάντερ απενεργοποιήθηκε λόγω άδειας μπαταρίας ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν να παραγγείλει. Η μητέρα του, Τζέσικα, ζήτησε χαρτί και στυλό από το κατάστημα και έγραψε την αλφάβητο για να τον βοηθήσει.Ο 11χρονος, ωστόσο, γύρισε το χαρτί από την άλλη πλευρά και σχεδίασε μόνος του τη διάταξη ενός πληκτρολογίου, σχηματίζοντας τις λέξεις που ήθελε δείχνοντας τα γράμματα με το δάχτυλό του.