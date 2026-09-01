Καναδάς: Μητέρα έκανε τατουάζ πληκτρολόγιο για να επικοινωνεί με τον μη λεκτικό γιο της
Καναδάς: Μητέρα έκανε τατουάζ πληκτρολόγιο για να επικοινωνεί με τον μη λεκτικό γιο της
Μητέρα από τον Καναδά βρήκε μια πρωτότυπη λύση όταν η ηλεκτρονική συσκευή του 11χρονου αυτιστικού γιου της έμεινε από μπαταρία, σχεδιάζοντας ένα πληκτρολόγιο με τατουάζ στο χέρι της
Ο 11χρονος Χάντερ Φλέτσερ διαγνώστηκε με αυτισμό στην ηλικία των τριών ετών. Ως μη λεκτικό άτομο, η κύρια μέθοδος επικοινωνίας του βασίζεται σε μια ειδική εφαρμογή ομιλίας σε iPad (συσκευή AAC).
Παράλληλα, χρησιμοποιεί ορισμένες χειρονομίες και στοιχεία της νοηματικής γλώσσας, αν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις λεπτές κινητικές δεξιότητες καθιστούν τόσο τη νοηματική όσο και τη γραφή με το χέρι λιγότερο πρακτικές επιλογές για εκείνον.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα σε ένα εστιατόριο
Η αφορμή για την πρωτότυπη λύση δόθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού σε ένα εστιατόριο. Το iPad του Χάντερ απενεργοποιήθηκε λόγω άδειας μπαταρίας ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν να παραγγείλει. Η μητέρα του, Τζέσικα, ζήτησε χαρτί και στυλό από το κατάστημα και έγραψε την αλφάβητο για να τον βοηθήσει.
Ο 11χρονος, ωστόσο, γύρισε το χαρτί από την άλλη πλευρά και σχεδίασε μόνος του τη διάταξη ενός πληκτρολογίου, σχηματίζοντας τις λέξεις που ήθελε δείχνοντας τα γράμματα με το δάχτυλό του.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Παράλληλα, χρησιμοποιεί ορισμένες χειρονομίες και στοιχεία της νοηματικής γλώσσας, αν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις λεπτές κινητικές δεξιότητες καθιστούν τόσο τη νοηματική όσο και τη γραφή με το χέρι λιγότερο πρακτικές επιλογές για εκείνον.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα σε ένα εστιατόριο
Η αφορμή για την πρωτότυπη λύση δόθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού σε ένα εστιατόριο. Το iPad του Χάντερ απενεργοποιήθηκε λόγω άδειας μπαταρίας ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν να παραγγείλει. Η μητέρα του, Τζέσικα, ζήτησε χαρτί και στυλό από το κατάστημα και έγραψε την αλφάβητο για να τον βοηθήσει.
Ο 11χρονος, ωστόσο, γύρισε το χαρτί από την άλλη πλευρά και σχεδίασε μόνος του τη διάταξη ενός πληκτρολογίου, σχηματίζοντας τις λέξεις που ήθελε δείχνοντας τα γράμματα με το δάχτυλό του.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα