Η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο βρίσκεται στην Κίνα: Είναι 50 φορές μεγαλύτερη από το Σύνταγμα
Η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο βρίσκεται στην Κίνα: Είναι 50 φορές μεγαλύτερη από το Σύνταγμα
Μια πλατεία 1,1 εκατ. τετραγωνικών μέτρων που μοιάζει με ολόκληρη πόλη
Υπάρχουν πλατείες που γνωρίζουμε όλοι από φωτογραφίες και ταξίδια. Η πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, η Times Square στη Νέα Υόρκη ή η Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Όμως, σε μέγεθος, καμία δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα τεράστιο αστικό δημιούργημα στην Κίνα που μοιάζει περισσότερο με πάρκο, παραλιακή ζώνη και κέντρο εκδηλώσεων μαζί.
Στην παραθαλάσσια πόλη Νταλιάν, στη βορειοανατολική Κίνα, βρίσκεται η πλατεία Xinghai, γνωστή ως η «Θάλασσα των Αστεριών». Με έκταση περίπου 1,1 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, θεωρείται η μεγαλύτερη αστική πλατεία στον κόσμο και το μέγεθός της είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό.
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Στην παραθαλάσσια πόλη Νταλιάν, στη βορειοανατολική Κίνα, βρίσκεται η πλατεία Xinghai, γνωστή ως η «Θάλασσα των Αστεριών». Με έκταση περίπου 1,1 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, θεωρείται η μεγαλύτερη αστική πλατεία στον κόσμο και το μέγεθός της είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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