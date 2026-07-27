Η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο βρίσκεται στην Κίνα: Είναι 50 φορές μεγαλύτερη από το Σύνταγμα
BEST OF NETWORK

Η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο βρίσκεται στην Κίνα: Είναι 50 φορές μεγαλύτερη από το Σύνταγμα

Μια πλατεία 1,1 εκατ. τετραγωνικών μέτρων που μοιάζει με ολόκληρη πόλη

Η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο βρίσκεται στην Κίνα: Είναι 50 φορές μεγαλύτερη από το Σύνταγμα
Υπάρχουν πλατείες που γνωρίζουμε όλοι από φωτογραφίες και ταξίδια. Η πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, η Times Square στη Νέα Υόρκη ή η Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Όμως, σε μέγεθος, καμία δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα τεράστιο αστικό δημιούργημα στην Κίνα που μοιάζει περισσότερο με πάρκο, παραλιακή ζώνη και κέντρο εκδηλώσεων μαζί.

Στην παραθαλάσσια πόλη Νταλιάν, στη βορειοανατολική Κίνα, βρίσκεται η πλατεία Xinghai, γνωστή ως η «Θάλασσα των Αστεριών». Με έκταση περίπου 1,1 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, θεωρείται η μεγαλύτερη αστική πλατεία στον κόσμο και το μέγεθός της είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης