Το βουνό ρούχων 60.000 τόνων στη μέση της ερήμου που είναι ορατό από το διάστημα
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Το βουνό ρούχων 60.000 τόνων στη μέση της ερήμου που είναι ορατό από το διάστημα

Μία τεράστια χωματερή ρούχων στην έρημο Ατακάμα της Χιλής ξεπερνά τους 60.000 τόνους, αποκαλύπτοντας τις καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες της γρήγορης μόδας

Το βουνό ρούχων 60.000 τόνων στη μέση της ερήμου που είναι ορατό από το διάστημα
Αυτό που ξεκινά ως μια παρορμητική αγορά σε ένα κατάστημα μόδας, μπορεί να καταλήξει πάνω από 10.000 χιλιόμετρα μακριά, στην έρημο Ατακάμα της Βόρειας Χιλής. Εκεί αναπτύσσεται μια γιγαντιαία συσσώρευση μεταχειρισμένων ρούχων που ξεπερνά τους 60.000 τόνους και είναι ορατή ακόμα και από το διάστημα, αποτελώντας σύμβολο των επιπτώσεων της γρήγορης μόδας (fast fashion).

Η διαδρομή ξεκινά από την Ευρώπη, όπου κάθε πολίτης αγοράζει κατά μέσο όρο 26 κιλά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ετησίως και πετάει περίπου 11 κιλά. Εκατομμύρια ρούχα εξαγάγονται σε άλλες ηπείρους με την ελπίδα μεταπώλησης.

Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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