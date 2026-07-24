Το βουνό ρούχων 60.000 τόνων στη μέση της ερήμου που είναι ορατό από το διάστημα
Το βουνό ρούχων 60.000 τόνων στη μέση της ερήμου που είναι ορατό από το διάστημα
Μία τεράστια χωματερή ρούχων στην έρημο Ατακάμα της Χιλής ξεπερνά τους 60.000 τόνους, αποκαλύπτοντας τις καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες της γρήγορης μόδας
Αυτό που ξεκινά ως μια παρορμητική αγορά σε ένα κατάστημα μόδας, μπορεί να καταλήξει πάνω από 10.000 χιλιόμετρα μακριά, στην έρημο Ατακάμα της Βόρειας Χιλής. Εκεί αναπτύσσεται μια γιγαντιαία συσσώρευση μεταχειρισμένων ρούχων που ξεπερνά τους 60.000 τόνους και είναι ορατή ακόμα και από το διάστημα, αποτελώντας σύμβολο των επιπτώσεων της γρήγορης μόδας (fast fashion).
Η διαδρομή ξεκινά από την Ευρώπη, όπου κάθε πολίτης αγοράζει κατά μέσο όρο 26 κιλά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ετησίως και πετάει περίπου 11 κιλά. Εκατομμύρια ρούχα εξαγάγονται σε άλλες ηπείρους με την ελπίδα μεταπώλησης.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Η διαδρομή ξεκινά από την Ευρώπη, όπου κάθε πολίτης αγοράζει κατά μέσο όρο 26 κιλά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ετησίως και πετάει περίπου 11 κιλά. Εκατομμύρια ρούχα εξαγάγονται σε άλλες ηπείρους με την ελπίδα μεταπώλησης.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα